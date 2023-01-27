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ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Верховный комиссар ООН Гранди: Европа должна готовиться к новой волне беженцев с Украины
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Европа должна готовиться к приему новой волны беженцев с Украины, заявил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, его слова приводит Spiegel.

«Каждая эскалация [боевых действий на Украине] означает риск появления новых потоков беженцев. <...> Мы должны подготовиться к этому», — сказал Гранди.

Он отметил, что каждый раз, когда «боевые действия усиливаются», люди, естественно, хотят укрыться в безопасном месте.

Согласно данным ООН по состоянию на 24 января 2023 года, в Европе живут уже почти 8 млн беженцев с Украины, из них около 4,9 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Наибольшее количество украинских беженцев находятся в России — более 2,8 млн человек, а из стран Евросоюза — в Польше, около 1,5 млн человек.

Осенью и зимой прошлого года власти европейских стран уже сообщали о сложной ситуации с беженцами. Так, в ноябре в Минюсте федеральной земли Германии Баден-Вюртемберг говорили о «чрезвычайно стрессовой ситуации» из-за беженцев, которая может продолжать ухудшаться. По оценкам генсека Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланна, в новую волну ожидаются «еще сотни тысяч» беженцев. При этом в Эстонии заявили, что уже приближаются к той границе, когда не смогут принимать украинских беженцев, так что пришлось договориться о приеме части пприбывающих с Финляндией.

Теги
ООН комиссар ООН Европа беженцы Беженцы с Украины
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