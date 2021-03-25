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Представители семьи сообщили о причинах смерти внука Назарбаева

Внук первого президента Казахстана умер в Лондоне в августе 2020-го, тогда причиной смерти назвали остановку сердца. В Британии Айсултан Назарбаев получил условный срок за нападение на полицейского и просил убежище
Айсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев (Фото: aisultan.nazarbayev / Facebook)

Айсултан Назарбаев, который приходится внуком бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, скончался в прошлом году в британской столице по естественным причинам, вызванным кокаиновой зависимостью. К такому выводу пришла коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс, сообщили «РИА Новости» представители семьи Назарбаевых в Британии.

Правоохранительные органы пришли к выводу, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, что смерть внука экс-президента не вызывает подозрений в насильственном характере и связана с наркотиками.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования. Мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», — говорится в заявлении семьи.

РБК обратился за комментарием в полицию Лондона, а также Коронерское общество Англии и Уэльса.

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Айсултан Назарбаев умер в Лондоне в августе прошлого года за десять дней до своего 30-летия. Тогда причиной смерти назвали остановку сердца. Позднее экс-председатель сената, старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева. Он окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. В 2000-х хотел стать профессиональным футболистом. Несколько месяцев провел в футбольной академии «Челси», которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, а в 2007 году отыграл сезон в юношеской команде «Портсмута», став бронзовым призером чемпионата Англии. 50% акций этого клуба принадлежали бизнесмену Александру Гайдамаку. На профессиональном уровне Назарбаев сыграл всего один матч в чемпионате Казахстана.

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С февраля по октябрь 2017 года Айсултан Назарбаев занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.

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Айсултан Назарбаев

В июле 2019-го его обвинили в нападении на полицейского в Лондоне. СМИ писали, что он укусил констебля Росса Сэмбрука, когда тот пытался помешать ему покончить с собой. Сообщалось, что Назарбаев был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был «очень серьезным». В пресс-службе Скотленд-Ярда подтвердили РБК, что внук бывшего президента пытался покончить с собой в чужой квартире в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать. В октябре того же года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение в чужое владение и драку с полицейским. Приговор предполагал испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости, а также штраф £6 тыс. ($7,8 тыс.).

В феврале 2020-го Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. Свое решение он объяснил давлением со стороны своей семьи, поскольку, как он утверждает, у него есть «информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларов, украденных у народа».

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Елизавета Ламова
Нурсултан Назарбаев внук причина смерти наркозависимость
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