Представители семьи сообщили о причинах смерти внука Назарбаева

Айсултан Назарбаев умер в Лондоне в августе прошлого года за десять дней до своего 30-летия. Тогда причиной смерти назвали остановку сердца. Позднее экс-председатель сената, старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына.
Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева. Он окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. В 2000-х хотел стать профессиональным футболистом. Несколько месяцев провел в футбольной академии «Челси», которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, а в 2007 году отыграл сезон в юношеской команде «Портсмута», став бронзовым призером чемпионата Англии. 50% акций этого клуба принадлежали бизнесмену Александру Гайдамаку. На профессиональном уровне Назарбаев сыграл всего один матч в чемпионате Казахстана.
С февраля по октябрь 2017 года Айсултан Назарбаев занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.
В июле 2019-го его обвинили в нападении на полицейского в Лондоне. СМИ писали, что он укусил констебля Росса Сэмбрука, когда тот пытался помешать ему покончить с собой. Сообщалось, что Назарбаев был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был «очень серьезным». В пресс-службе Скотленд-Ярда подтвердили РБК, что внук бывшего президента пытался покончить с собой в чужой квартире в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать. В октябре того же года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение в чужое владение и драку с полицейским. Приговор предполагал испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости, а также штраф £6 тыс. ($7,8 тыс.).
В феврале 2020-го Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. Свое решение он объяснил давлением со стороны своей семьи, поскольку, как он утверждает, у него есть «информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларов, украденных у народа».