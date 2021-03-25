Представители семьи сообщили о причинах смерти внука Назарбаева

Внук первого президента Казахстана умер в Лондоне в августе 2020-го, тогда причиной смерти назвали остановку сердца. В Британии Айсултан Назарбаев получил условный срок за нападение на полицейского и просил убежище

Айсултан Назарбаев (Фото: aisultan.nazarbayev / Facebook)

Айсултан Назарбаев, который приходится внуком бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, скончался в прошлом году в британской столице по естественным причинам, вызванным кокаиновой зависимостью. К такому выводу пришла коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс, сообщили «РИА Новости» представители семьи Назарбаевых в Британии.

Правоохранительные органы пришли к выводу, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, что смерть внука экс-президента не вызывает подозрений в насильственном характере и связана с наркотиками.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования. Мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», — говорится в заявлении семьи.

РБК обратился за комментарием в полицию Лондона, а также Коронерское общество Англии и Уэльса.