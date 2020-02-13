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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Айсултан Назарбаев, осужденный в 2019 году за нападение на полицейского в Лондоне, заявил, что у него есть данные о «высокомасштабной коррупции» в России и Казахстане
Айсултан Назарбаев (Фото: aisultan.nazarbayev / Facebook)

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища. Об этом сообщают порталы КазТАГ и Vlast.kz, ссылаясь на публикацию в Facebook Айсултана Ракхата — этот аккаунт, говорится в заметках, принадлежит именно Назарбаеву.

Запись в facebook пользователя aisultan.nazarbayev

Свое решение Айсултан объяснил давлением со стороны семьи Назарбаевых, поскольку, как он утверждает, у него есть «информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларов, украденных у народа».  

По словам Айсултана, после «убийства» акционера «Нурбанка» и бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева его мать — старшая дочь президента и спикер сената Дарига Назарбаева — «начала закулисную войну» против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева (занимает восьмое место в списке Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана с оценкой состояния в $445 млн).

«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры. Я прошу в Великобритании политического убежища», — написал он. В своем посте Назарбаев также добавил, что все детали он планирует сообщить в интервью газете Times.  

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, которого нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007 году Алиева — крупного акционера «Нурбанка» — обвинили в похищении руководителей этого кредитного учреждения. По версии следствия, Алиев требовал переоформить на себя активы банкиров. Он скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан; его выдачи требовал Казахстан.

29-летний Айсултан окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания) и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 года Айсултана Назарбаева в Великобритании приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского в момент, когда сотрудник Скотленд-Ярда помешал ему совершить самоубийство. Внуку Назарбаева назначили испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ, а также штраф на сумму £6 тыс. ($7,8 тыс.).     

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан, политическое убежище
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