Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Айсултан Назарбаев, осужденный в 2019 году за нападение на полицейского в Лондоне, заявил, что у него есть данные о «высокомасштабной коррупции» в России и Казахстане

Айсултан Назарбаев (Фото: aisultan.nazarbayev / Facebook)

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища. Об этом сообщают порталы КазТАГ и Vlast.kz, ссылаясь на публикацию в Facebook Айсултана Ракхата — этот аккаунт, говорится в заметках, принадлежит именно Назарбаеву.

Запись в facebook пользователя aisultan.nazarbayev

Свое решение Айсултан объяснил давлением со стороны семьи Назарбаевых, поскольку, как он утверждает, у него есть «информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларов, украденных у народа».

По словам Айсултана, после «убийства» акционера «Нурбанка» и бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева его мать — старшая дочь президента и спикер сената Дарига Назарбаева — «начала закулисную войну» против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева (занимает восьмое место в списке Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана с оценкой состояния в $445 млн).

«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры. Я прошу в Великобритании политического убежища», — написал он. В своем посте Назарбаев также добавил, что все детали он планирует сообщить в интервью газете Times.