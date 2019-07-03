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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне

Королевский суд лондонского района Саутуарк (Southwark Crown Court) рассмотрит дело внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого обвиняют в причинении телесных повреждений полицейскому, сообщают британские СМИ.

По данным издания Metro UK, Айсултана Назарбаева (сын старшей дочери бывшего президента Дариги) обвиняют в том, что 5 июня он укусил констебля Росса Сэмбрука, когда тот пытался помешать ему покончить с собой. При этом отмечается, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в чужой квартире, а укус был «очень серьезным».

Издание Court News UK, специализирующееся на освещении уголовных дел, сообщало, что полицию вызывали в гостиницу, где жил Назарбаев, когда он угрожал выпрыгнуть с балкона.

В то же время казахстанский портал Zakon.kz изложил другую версию событий — внук президента залез в квартиру знакомой девушки, которая сама попросила его об этом, так как случайно захлопнула дверь. Однако влезавшего в квартиру мужчину увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию.

«Копы прибыли в тот самый момент, когда мы уже находились в квартире. Все попытки объяснить суть происходящего лондонским полицейским оказались тщетными. Нас просто не стали слушать, общались крайне грубо и решили забрать всех в участок. Оказывается, люди с азиатской внешностью вызывают у местных пинкертонов стойкий негатив. В итоге последовала весьма эмоциональная сцена объяснений между нашим другом и копами, и последние расценили объяснения по-своему. Настойчивые попытки парня, который полез за ключами, разъяснить, что он всего лишь помог хозяйке попасть в квартиру, и что у владелицы жилья к нему нет никаких претензий, полицейские расценили как сопротивление властям. В результате дело оказалось в уголовном суде», — рассказал Азамат.

По данным Metro, дело начнет слушаться в суде в четверг, 4 июля.

Теги: Великобритания
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