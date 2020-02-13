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Политика ,  
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Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева

Выдвинутые Айсултаном Назарбаевым обвинения в коррумпированности властей страны в Нур-Султане объяснили попытками некоторых людей воспользоваться состоянием здоровья принимавшего психотропные вещества человека
Айсултан Назарбаев (Фото: aisultann / instagram.com)

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал в интервью телеканалу «Хабар» недавние сообщения в Facebook Айсултана Назарбаева — внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обвинившего руководство страны в коррупции. По его словам, «неэтично обсуждать откровения человека, находящегося на лечении от наркозависимости», сообщает издание Nur.kz.

Абаев выразил уверенность в том, что «нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана». По его мнению, именно из-за их манипуляций написаны посты в социальной сети.

«Он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ. Спекулировать на фантазиях зависимого человека только потому, что он внук первого президента страны, нечестно, несправедливо и за гранью морали», — заявил казахстанский министр.

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Общество

Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана. Свое решение он объяснил давлением со стороны родственников из-за имеющегося у него компромата.

Автор уверял, что у народа Казахстана были украдены миллиарды долларов. При этом он сообщил, что употреблял наркотики, лечился от зависимости в Москве, но сорвался.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, которого нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007 году Алиева — крупного акционера «Нурбанка» — обвинили в похищении руководителей этого кредитного учреждения. По версии следствия, Алиев требовал переоформить на себя активы банкиров. Он скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан. Его выдачи требовал Казахстан.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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