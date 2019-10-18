Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским

Внук Назарбаева получил в Лондоне год условно за драку с полицейским

Королевский суд лондонского района Саутуарк (Southwark Crown Court) приговорил внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к одному году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британский суд.

По данным Русской службы Би-би-си, приговор также предполагает испытательный срок 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, штраф в £1 тыс. и 140 часов общественных работ. Помимо этого, внук бывшего президента Казахстана должен будет возместить причиненный ущерб на сумму £5 тыс.

РБК отправил запрос в Королевский суд района Саутворк.

В июле СМИ сообщили, что британский суд рассмотрит дело Айсултана Назарбаева. Сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги обвинялся в том, что 5 июня этого года он укусил констебля Росса Сэмбрука, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. В пресс-службе Скотленд-Ярда подтвердили РБК, что Назарбаев-младший пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил пытавшегося помешать ему полицейского.

Казахстанский портал Zakon.kz писал, что внук Назарбаева залез в квартиру по просьбе знакомой девушки, случайно захлопнувшей дверь. Влезавшего в окно мужчину увидел сосед и вызвал полицию.