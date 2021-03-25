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Попова заявила о вреде дистанционного обучения для здоровья детей

Из-за нахождения на удаленке у детей начинаются серьезные проблемы со зрением, заявила глава Роспотребнадзора. По ее словам, специалисты занимаются изучением этой проблемы
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дистанционное обучение, которое было введено из-за распространения COVID-19, негативно влияет на здоровье детей. Об этом на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора в расширенном составе заявила глава ведомства Анна Попова.

«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные — а мы занимаемся изучением этой проблемы — о растущей близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно», — сказала она, добавив, что наблюдаются и другие нарушения здоровья (цитата по ТАСС).

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора, несмотря на пандемию, в прошлом году нашли способ организовать летний оздоровительный отдых, а также возможность очного обучения, поскольку дистанционное образование негативно влияет на здоровье учащихся.

Студенты перечислили проблемы после возвращения с дистанционного обучения
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

С октября прошлого года школьники шестых–одиннадцатых классов учились дистанционно. В середине января глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школы во всех регионах России, в том числе в Москве, возобновляют очный формат обучения.

В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин упростил сдачу выпускных экзаменов в 2021 году. Девятиклассники смогут получить аттестат, сдав только ГИА по математике и русскому языку. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же предметам.

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В начале марта Кравцов выразил надежду, что следующий учебный год начнется в очном режиме. «Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести единый государственный экзамен и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — сказал министр, отметив, что сейчас почти все российские школы работают в очном формате после дистанционки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
дистанционное обучение дети причинение вреда здоровью Роспотребнадзор Анна Попова
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