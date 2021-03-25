Попова заявила о вреде дистанционного обучения для здоровья детей

Из-за нахождения на удаленке у детей начинаются серьезные проблемы со зрением, заявила глава Роспотребнадзора. По ее словам, специалисты занимаются изучением этой проблемы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дистанционное обучение, которое было введено из-за распространения COVID-19, негативно влияет на здоровье детей. Об этом на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора в расширенном составе заявила глава ведомства Анна Попова.

«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные — а мы занимаемся изучением этой проблемы — о растущей близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно», — сказала она, добавив, что наблюдаются и другие нарушения здоровья (цитата по ТАСС).

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора, несмотря на пандемию, в прошлом году нашли способ организовать летний оздоровительный отдых, а также возможность очного обучения, поскольку дистанционное образование негативно влияет на здоровье учащихся.

С октября прошлого года школьники шестых–одиннадцатых классов учились дистанционно. В середине января глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школы во всех регионах России, в том числе в Москве, возобновляют очный формат обучения.



