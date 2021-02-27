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Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из-за коронавируса

Для 11-х классов ввели единый ГВЭ по математике и русскому вместо ЕГЭ. По нему можно будет получить аттестат, но нельзя поступить в вуз. Для девятклассников устанавливаются только два ГИА — по русскому языке и математике
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В этом году выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощенным правилам в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер утвердил отмену экзаменов по выбору для девятиклассников и получение аттестатов только на основании двух ГИА — по математике и русскому языку. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же двум предметам.

Для поступления в университеты им нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам. Однако для получения аттестата зрелости достаточно будет только результатов единого госэкзамена по русскому языку.

Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время для решения по ЕГЭ
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Для одиннадцатиклассников с инвалидностью будут действовать особые правила: для получения аттестата им предоставят выбор между ЕГЭ по русскому и ГВЭ.

В декабре глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что для школьников в 2021 году из-за пандемии коронавируса отменят ЕГЭ по базовой математике и ОГЭ по предметам по выбору.

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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Кроме того, выпускники в этом году не станут сдавать экзамены досрочно. В январе Кравцов заявил, что ЕГЭ увяжут со сроками приемных кампаний в вузах. По данным Рособрнадзора, основной период ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Для девятиклассников экзамены начнутся 24 мая. Дополнительный период для сдачи ОГЭ назначен на первую половину сентября.

В феврале ведомство сообщило, что одиннадцатиклассникам дадут дополнительное время для того, чтобы определиться, в какой форме они будут сдавать экзамены — ЕГЭ или ГВЭ. Решение им нужно будет принять до середины мая.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус ГИА экзамены Михаил Мишустин ЕГЭ
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