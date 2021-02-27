Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из-за коронавируса

Для 11-х классов ввели единый ГВЭ по математике и русскому вместо ЕГЭ. По нему можно будет получить аттестат, но нельзя поступить в вуз. Для девятклассников устанавливаются только два ГИА — по русскому языке и математике

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В этом году выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощенным правилам в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер утвердил отмену экзаменов по выбору для девятиклассников и получение аттестатов только на основании двух ГИА — по математике и русскому языку. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же двум предметам.

Для поступления в университеты им нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам. Однако для получения аттестата зрелости достаточно будет только результатов единого госэкзамена по русскому языку.

Для одиннадцатиклассников с инвалидностью будут действовать особые правила: для получения аттестата им предоставят выбор между ЕГЭ по русскому и ГВЭ.