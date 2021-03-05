Министр заявил о надежде начать учебный год в очном режиме

Сергей Кравцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на то, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Об этом министр сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, в министерстве готовы к разной ситуации, но надеются на лучшее.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — сказал Кравцов.

Он также добавил, что в настоящее время почти все российские школы работают в очном формате после дистанционки.