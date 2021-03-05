Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами Бизнес, 23:18 Росстат раскрыл убыточные отрасли 2020 года Экономика, 23:10 Министр заявил о надежде начать учебный год в очном режиме Общество, 22:54 В Хабаровском крае с рельсов сошли 18 цистерн Общество, 22:21 Собянин заявил о надежде провести «ключевые мероприятия» в Москве Общество, 22:07 ЦСКА второй раз победил «Спартак» в Кубке Гагарина Спорт, 22:04 Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме Спорт, 21:40 МИД оценил возможность новой перевозки дипломатов на дрезине Общество, 21:27 Отец Большунова заявил об угрозе для лыжника «поломать ноги» в эстафете Спорт, 21:24 «Чуть не сломали Большунова». Чего не хватило России до золота в эстафете Спорт, 21:21 События недели: листинг Fix Price, нефть по $69 и новые санкции Инвестиции, 21:12 Украина попросила у США ввести новые всеобъемлющие санкции против России Политика, 21:11 Олег Знарок установил рекорд по количеству матчей в Кубке Гагарина Спорт, 20:56 В Москве поднимут тарифы на эвакуацию автомобилей Общество, 20:54
Общество ,  
0 

Министр заявил о надежде начать учебный год в очном режиме

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на то, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Об этом министр сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, в министерстве готовы к разной ситуации, но надеются на лучшее.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — сказал Кравцов.

Он также добавил, что в настоящее время почти все российские школы работают в очном формате после дистанционки.

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

С октября прошлого года школьники 6–11-х классов учились дистанционно. В середине января глава Минпросвещения сообщил, что школы во всех регионах России, в том числе в Москве, возобновляют очный формат обучения.

В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин упростил сдачу выпускных экзаменов в 2021 году. Так, девятиклассники смогут получить аттестат, сдав только ГИА по математике и русскому языку. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же предметам.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist
Минпросвещения учебный год
Материалы по теме
Рособрнадзор оценил вероятность отмены ЕГЭ к 2030 году
Общество
Минпросвещения исключило переход на шестидневку в обязательном порядке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter