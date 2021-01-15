Школы всех регионов России вернутся к очному обучению

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школьники вернутся за парты с понедельника. На карантине остаются только десять учебных заведений в семи регионах страны

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 18 января школы всех российских регионов возобновят очный формат обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время брифинга в правительстве, передает корреспондент РБК.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов России, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — сказал министр.

По его словам, исключением станут только десять школ в семи регионах, которые сейчас находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции. Кравцов отметил, что информация о постоянной дистанционке, которая в последнее время распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности.

Ранее, 14 января, Кравцов заявлял, что школы большинства российских регионов с начала 2021 года вернули учеников за парты, и отмечал продуктивную работу министерства и региональных властей в части защиты здоровья.