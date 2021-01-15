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Пандемия коронавируса ,  
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Школы всех регионов России вернутся к очному обучению

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школьники вернутся за парты с понедельника. На карантине остаются только десять учебных заведений в семи регионах страны
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 18 января школы всех российских регионов возобновят очный формат обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время брифинга в правительстве, передает корреспондент РБК.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов России, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — сказал министр.

По его словам, исключением станут только десять школ в семи регионах, которые сейчас находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции. Кравцов отметил, что информация о постоянной дистанционке, которая в последнее время распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности.

Школы возобновили очные занятия в большинстве регионов России
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее, 14 января, Кравцов заявлял, что школы большинства российских регионов с начала 2021 года вернули учеников за парты, и отмечал продуктивную работу министерства и региональных властей в части защиты здоровья.

В тот же день о возвращении всех учеников в школы объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Образовательным учреждениям поручили максимально строго соблюдать меры санитарной безопасности. Классы будут уходить на удаленку при первом же случае COVID-19.

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Остальные ограничения, в том числе и дистанционное обучение для студентов колледжей и вузов, сохраняются в столице до 21 января.

В конце декабря Кравцов сообщал, что на карантине находятся только 2% школ, и выражал уверенность, что после новогодних праздников ученики из Москвы смогут вернуться к очному формату обучения.

Авторы
Егор Губернаторов, Михаил Котляр
коронавирус школы обучение Сергей Кравцов
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