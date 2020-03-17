Из-за вируса патриарх попросил священников не давать руки для целования

В утвержденном патриархом документе указана необходимость соблюдать меры борьбы с коронавирусом, как «следования словам Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего»

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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 всем священнослужителям Русской православной церкви (РПЦ) предписано соблюдать своеобразные санитарные нормы, утвержденные патриархом Кириллом. В инструкции, опубликованной на сайте патриархии, говорится, что новые правила вводятся в силу «при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество» и их необходимо выполнять вплоть до отмены или пересмотра.

Документ, в частности, рекомендует священникам воздерживаться от того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку, а крест по окончании службы не давать «для лобзания», но возлагать на головы прихожан. Кроме того, указывается на необходимость протирать иконы, кресты и Евангелие «после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора».

При подаче причащающимся вина, символизирующего кровь Христа, священнослужители должны каждый раз протирать ложечку пропитанным спиртом платком, а при раздаче просфор использовать одноразовые перчатки.