Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

«Были рекомендации [от правительства Москвы]. Мы несколько дней как для прихожан своих закрыли и мечеть, и культурный центр, и общины в Москве. Туда доступ только для сотрудников, и то они обязательно заходят в масках, то есть все необходимые меры соблюдают, причем довольно продолжительное время. На прошлой неделе у нас впервые в истории Московской соборной мечети была проведена пятничная церемония без участия прихожан. Мы провели пятничную проповедь в онлайн-режиме. Мы призвали прихожан, чтобы они присоединились к онлайн-трансляции», — сказал РБК муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган заявил РБК, что с 18 марта распоряжением раввина Лазара закрыта на карантин синагога в Марьиной Роще, которая находится в главном общинном центре страны. Из крупных общинных центров также закрылись синагоги на Большой Бронной и в подмосковной Жуковке. Раввинам других общин, как в Москве, так и в регионах, рекомендовано принять аналогичные решения. «По нашим сведениям, эта рекомендация выполняется», — сказал Коган. «Мы еще 18 марта закрыли синагоги. Был указ Собянина, чтобы ограничить до 50 человек посещение, и мы решили принять меры и закрыть синагоги. Закрыты синагоги в крупных городах: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Омске, — уточнили в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Андрей Бальжиров сообщил РБК, что ранее представители общины получали рекомендации по ограничению числа людей в храмах и соблюдении правил безопасности.

«Люди приходят по звонку [по записи], много людей не собирается. Если проводим какие-то молебны, то даем информацию про меры предосторожности. Проводим специальные молебны от болезней, чаще всего они проводятся дистанционно, сейчас технологии это позволяют», — отметил он.

В понедельник, 23 марта, правительство Москвы и Подмосковья обязало пожилых людей старше 65 лет, а также больных хроническими заболеваниями соблюдать режим домашней самоизоляции. Позже премьер Михаил Мишустин рекомендовал местным властям перенять московский опыт и сам обратился к пожилым гражданам с просьбой оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.

Ранее, 14 марта, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19. «Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал тогда Иларион. Однако он заверил, что церковь будет опираться на данные об эпидемиологической ситуации, советы медиков и рекомендации местных властей.

Также митрополит не исключил, что при входе в храмы прихожан начнут проверять на наличие симптомов коронавируса. «Со своей стороны я уже призвал наших верующих: если у них есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать других», — сказал тогда Илларион.

17 марта патриарх Кирилл утвердил новые наставления, которые необходимо выполнять вплоть до отмены или пересмотра. Священникам, в частности, рекомендовали воздерживаться от того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку, а крест по окончании службы не давать «для лобзания», но возлагать на головы прихожан.

