Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Бизнес, 22:15 Пожилым сенаторам посоветовали следить за заседаниями онлайн из-за вируса Общество, 21:57 Россиянку арестовали в Черногории за распространение паники из-за вируса Общество, 21:55 Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей Общество, 21:49 Шахматист Непомнящий сохранил лидерство в турнире претендентов Спорт, 21:27 Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта Общество, 21:24 Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020 Спорт, 21:16 NYSE ушла на карантин: как часто биржа закрывала свою «яму» Quote, 21:07 УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок Спорт, 21:00 Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора Общество, 20:57 Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов Бизнес, 20:46 Кадыров запретил в Чечне свадьбы в ресторанах из-за коронавируса Общество, 20:45 Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Общество, 20:45 «Крест смерти и снижение». Почему биткоин может сильно подешеветь Крипто, 20:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

Группа Госсовета во главе с Собяниным рекомендовала главам регионов ограничить посещение культовых учреждений на время борьбы с распространением коронавируса
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других культовых учреждений. С протоколом заседания рабочей группы ознакомился РБК. О некоторых решениях совета писало также издание «Медвестник».

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.

Кроме того, Минздрав и главы регионов должны в течение 10 дней обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения. При этом регионы должны учесть опыт Москвы по перепрофилированию существующих медучреждений, а также «задействовать для приема и наблюдения инфицированных больных новые построенные корпуса и корпуса, вышедшие из капитального ремонта». Главам субъектов также рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, досуговых, культурно-просветительских, образовательных и других мероприятий в помещениях с участием более 50 человек.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

23 марта РПЦ сообщила о создании рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19. Группа должна в том числе взаимодействовать с ведомствами, занимающимися борьбой с эпидемией.

«Были рекомендации [от правительства Москвы]. Мы несколько дней как для прихожан своих закрыли и мечеть, и культурный центр, и общины в Москве. Туда доступ только для сотрудников, и то они обязательно заходят в масках, то есть все необходимые меры соблюдают, причем довольно продолжительное время. На прошлой неделе у нас впервые в истории Московской соборной мечети была проведена пятничная церемония без участия прихожан. Мы провели пятничную проповедь в онлайн-режиме. Мы призвали прихожан, чтобы они присоединились к онлайн-трансляции», — сказал РБК муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган заявил РБК, что с 18 марта распоряжением раввина Лазара закрыта на карантин синагога в Марьиной Роще, которая находится в главном общинном центре страны. Из крупных общинных центров также закрылись синагоги на Большой Бронной и в подмосковной Жуковке. Раввинам других общин, как в Москве, так и в регионах, рекомендовано принять аналогичные решения. «По нашим сведениям, эта рекомендация выполняется», — сказал Коган. «Мы еще 18 марта закрыли синагоги. Был указ Собянина, чтобы ограничить до 50 человек посещение, и мы решили принять меры и закрыть синагоги. Закрыты синагоги в крупных городах: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Омске, — уточнили в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус
Общество

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Андрей Бальжиров сообщил РБК, что ранее представители общины получали рекомендации по ограничению числа людей в храмах и соблюдении правил безопасности.
«Люди приходят по звонку [по записи], много людей не собирается. Если проводим какие-то молебны, то даем информацию про меры предосторожности. Проводим специальные молебны от болезней, чаще всего они проводятся дистанционно, сейчас технологии это позволяют», — отметил он.

В понедельник, 23 марта, правительство Москвы и Подмосковья обязало пожилых людей старше 65 лет, а также больных хроническими заболеваниями соблюдать режим домашней самоизоляции. Позже премьер Михаил Мишустин рекомендовал местным властям перенять московский опыт и сам обратился к пожилым гражданам с просьбой оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.

Ранее, 14 марта, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19. «Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал тогда Иларион. Однако он заверил, что церковь будет опираться на данные об эпидемиологической ситуации, советы медиков и рекомендации местных властей.

Патриарх увидел в коронавирусе повод укрепить веру в Бога
Общество


Также митрополит не исключил, что при входе в храмы прихожан начнут проверять на наличие симптомов коронавируса. «Со своей стороны я уже призвал наших верующих: если у них есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать других», — сказал тогда Илларион.

17 марта патриарх Кирилл утвердил новые наставления, которые необходимо выполнять вплоть до отмены или пересмотра. Священникам, в частности, рекомендовали воздерживаться от того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку, а крест по окончании службы не давать «для лобзания», но возлагать на головы прихожан.
 

Авторы: Владислав Гордеев, Любовь Порываева, Екатерина Костина
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, Собянин, церкви, религия
Материалы по теме
Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса
Общество
В Подмосковье поставили 18 предварительных диагнозов «коронавирус»
Общество
Мишустин посоветовал пожилым людям перейти в режим самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter