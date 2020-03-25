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За сутки из больницы в Коммунарке выписались 54 пациента

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 54 пациента, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

«За сутки поступили 23 пациента, выписаны 54», — написал Проценко. По его словам, на лечении в больнице состоят 380 человек, у 147 из них диагностирована пневмония, у 104 подтвержден коронавирус, десять пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По данным Проценко, с 1 марта в больницу поступили 756 человек с подозрением на коронавирус, из них диагноз подтвердился у 108 человек. С того времени выписали уже 367 пациентов. Так, вчера больницу покинули 70 человек, до этого два дня подряд выписывали по одному пациенту.

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25 марта стало известно, что в Москве вылечились от коронавируса были выписаны из больницы пять пациентов. Таким образом, общее количество вылечившихся в столице составило 14 человек.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 495 человек. Из них 290 случаев заболевания зафиксированы в Москве. Власти столицы разрешили лечиться на дому тем, у кого коронавирус проявляется в легкой форме.

Теги: коронавирус, Коммунарка
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