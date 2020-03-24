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Пандемия коронавируса ,  
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Власти поручили регионам запретить кальяны в кафе и барах из-за вируса

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Правительство поручило российским регионам запретить курение кальянов в ресторанах и барах из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

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«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор и местные органы исполнительной власти должны следить за выполнением поручения. Помимо запрета кальянов власти поручили субъектам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, в том числе детские.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в России достигло 495 человек. Из них 290 находятся в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что главы регионов должны готовиться к «сложным проблемам» в связи с распространением инфекции.

Теги: правительство, кальяны, коронавирус
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