Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем. При этом 2,4% опрошенных считают, что «без этого просто невозможно жить»

Фото: Яков Князев / ТАСС

Традицией отмечать праздники со спиртным употребление алкоголя объяснили 73,1% россиян, такой ответ дали 66% мужчин и 80,7% женщин, следует из материалов ВЦИОМ, с которыми ознакомился РБК.

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах. такой ответ дали 78,5% бюджетников, 72,4% сотрудников внебюджетных организаций, 72% предпринимателей, 72,9% безработных, и 64,5% учащихся.

В то же время, среди россиян, у которых нет постоянной работы, но есть случайные и нерегулярные заработки, 58,2% назвали праздники в качестве основной причины употребления спиртного.

2,4% всех опрошенных отвечая на вопрос о причинах употребления алкоголя заявили, что «без этого просто невозможно жить». Как следует из данных Росстата, жить без алкоголя не могут 3,8% мужчин и 0,9% женщин.

Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников — то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и оно успокаивает (25,3%).