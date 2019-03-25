Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,67 63,96 EUR Нал. 74,04 71,93 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 049,50 8,10 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 07:30 Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам Общество, 07:30 СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу Политика, 06:50 «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы Политика, 06:43 CNN сообщил о недовольстве демократов расследованием «российского дела» Политика, 06:37 Насколько вы склонны к риску: тест РБК и Сбербанк, 06:30 Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Политика, 05:51 Диверсанты устроили взрыв на военной базе США в Японии Общество, 05:28 В Совбезе не увидели препятствий для изменения формата ДРСМД Политика, 05:22 Президент Румынии осудил слова премьера о переносе посольства в Иерусалим Политика, 05:00 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 04:46 Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Финансы, 04:16 В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам Бизнес, 04:07 Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году Общество, 03:59
Общество ,  
0 
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем. При этом 2,4% опрошенных считают, что «без этого просто невозможно жить»
Фото: Яков Князев / ТАСС

Традицией отмечать праздники со спиртным употребление алкоголя объяснили 73,1% россиян, такой ответ дали 66% мужчин и 80,7% женщин, следует из материалов ВЦИОМ, с которыми ознакомился РБК.

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах. такой ответ дали 78,5% бюджетников, 72,4% сотрудников внебюджетных организаций, 72% предпринимателей, 72,9% безработных, и 64,5% учащихся.

В то же время, среди россиян, у которых нет постоянной работы, но есть случайные и нерегулярные заработки, 58,2% назвали праздники в качестве основной причины употребления спиртного.

2,4% всех опрошенных отвечая на вопрос о причинах употребления алкоголя заявили, что «без этого просто невозможно жить». Как следует из данных Росстата, жить без алкоголя не могут 3,8% мужчин и 0,9% женщин.

Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников — то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и оно успокаивает (25,3%).

3,3% россиян заявили, что им не хватает воли для того, чтобы бросить пить.

В целом, 82,2% респондентов признались, что употребляли (или употребляют) алкоголь. Только 17,8% опрошенных оказались абсолютными трезвенниками.

Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Согласно результатам ноябрьского опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), идею повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года поддержали 78% россиян. О возможности повышения возраста продажи алкоголя в сентябре заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Уже в декабре минздрав начал разрабатывать законопроект, по которому покупка алкоголя до 21 года будет запрещена. Лицам, не достигшим этого возраста, будет запрещено продавать алкоголь с крепостью больше 16,5%. 21 марта Минздрав официально представил законопроект.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев
Теги: россияне, алкоголь
Материалы по теме
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
Политика
Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя
Общество
Алекперов перечислил плюсы от продажи алкоголя на заправках
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter