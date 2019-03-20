Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Одиночество испытывает почти половина россиян, считающих, что они зарабатывают недостаточно. Среди женщин чувствующих одиночество почти в полтора раза больше, чем среди мужчин

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.

Уровень дохода определялся самими респондентами: участники опроса сами называли, к какой группе по доходам они себя относят (низкий, средний, высокий). 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Видео: РБК

В то же время среди россиян с высокими доходами только 16,7% сказали, что ощущают одиночество. Среди россиян со средними доходами одиночество испытывают 23,8%.