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Суд заочно арестовал основателя «Корчмы «Тарас Бульба»

Суд заочно арестовал владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Ранее его объявили в межгосударственный розыск. Следствие считает, что бизнесмен мог скрыть от налоговых органов 57 млн руб.
Юрий Белойван
Юрий Белойван (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Суд в Москве заочно арестовал основателя и владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, который объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белойвана Ю.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств от уплаты налогов в особо крупном размере), сроком на два месяца с момента фактического задержания», — сказали РБК в пресс-службе.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 199.2 УК предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Основателя «Корчмы Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск
Общество
Юрий Белойван

В конце февраля Белойвана объявили в межгосударственный розыск — на всей территории СНГ. Следствие заподозрило бизнесмена в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. В СК полагают, что в 2014–2015 годах он зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа компании «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму «Тарас Бульба», Белойван прекратил ее деятельность, а рестораны перевел на организацию «Лидер К».

Белойвана ранее уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие установило, что в период с 2011 по 2014 год владелец сети ресторанов организовал работу своего бизнеса так, что как минимум в восьми из них в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты. Помимо этого так называемые ночные кассиры удаляли в памяти системы наиболее дорогостоящие заказы за день, таким образом уменьшая налогооблагаемую базу сети.

В июне 2016 года суд постановил доначислить сети ресторанов налоги, пени и штрафы суммарно почти на 1 млрд руб. Сам Белойван говорил, что ФНС решила взыскать с него 1,2 млрд руб.

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В феврале 2019 года бизнесмен признал вину в неуплате налогов на 2 млрд руб. и заявил, что готов компенсировать ущерб. В июле того же года суд приговорил его к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, однако уже в ноябре освободил Белойвана от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.

Авторы
Роман Кирьянов, Виктория Полякова
заочный арест «Тарас Бульба»
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