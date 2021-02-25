Суд заочно арестовал основателя «Корчмы «Тарас Бульба»

Суд заочно арестовал владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Ранее его объявили в межгосударственный розыск. Следствие считает, что бизнесмен мог скрыть от налоговых органов 57 млн руб.

Юрий Белойван (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Суд в Москве заочно арестовал основателя и владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, который объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белойвана Ю.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств от уплаты налогов в особо крупном размере), сроком на два месяца с момента фактического задержания», — сказали РБК в пресс-службе.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 199.2 УК предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В конце февраля Белойвана объявили в межгосударственный розыск — на всей территории СНГ. Следствие заподозрило бизнесмена в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. В СК полагают, что в 2014–2015 годах он зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа компании «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму «Тарас Бульба», Белойван прекратил ее деятельность, а рестораны перевел на организацию «Лидер К».