Суд заочно арестовал основателя «Корчмы «Тарас Бульба»
Суд в Москве заочно арестовал основателя и владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, который объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белойвана Ю.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств от уплаты налогов в особо крупном размере), сроком на два месяца с момента фактического задержания», — сказали РБК в пресс-службе.
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 199.2 УК предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В конце февраля Белойвана объявили в межгосударственный розыск — на всей территории СНГ. Следствие заподозрило бизнесмена в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. В СК полагают, что в 2014–2015 годах он зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа компании «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму «Тарас Бульба», Белойван прекратил ее деятельность, а рестораны перевел на организацию «Лидер К».