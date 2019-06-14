Владелец «Корчмы Тарас Бульба» назвал сумму требований ФНС

Бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет взыскать с него 1,2 млрд руб. по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что признает свою вину. По его словам, ранее налоговые органы требовали с него 650 млн руб.

«За это время я достаточно наказан: и развал семьи, и у меня умер отец. Я не буду это связывать, но когда к тебе ночью приходят налоговые органы, это не каждый выдержит», — сказал он в Басманном суде Москвы.

В 2016 году «Ведомости» узнали, что Арбитражный суд Москвы доначислил сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» налоги, пени и штрафы почти на 1 млрд руб. Поводом стала проверка главного столичного управления МВД. В материалах суда отмечалось, что каждый вечер кассиры «скручивали кассу».