Основателя «Корчмы Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск

В июле 2020 года Белойвана, подозреваемого в налоговом преступлении, объявили в федеральный розыск. Теперь его будут искать не только в России

Юрий Белойван (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Основателя и владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», — пояснила пресс-секретарь Лела Кокая.

В июле 2020 года Следственный комитет сообщил, что Белойван, подозреваемый в налоговом преступлении, объявлен в федеральный розыск. Объявление в межгосударственный розыск подразумевает расширение территории, на которой Белойвана будут искать, на всю территорию СНГ.

Согласно заключенному в 2010 году договору, утвержденному решением Совета глав государств СНГ, под межгосударственным розыском понимается комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания.

СК подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».