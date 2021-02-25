Основателя «Корчмы Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 11:48 Большунов получил испытательный срок за столкновение с финским лыжником Спорт, 11:46 Пашинян уволил главу Главного штаба Армении Политика, 11:43 Владельцу отеля «Карамель», где насмерть обварились люди, дали пять лет Общество, 11:40 Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом Pro, 11:39 Росреестр зафиксировал спад ипотечной активности в Москве Недвижимость, 11:38 Skoda рассказала о хэтчбеке Fabia нового поколения Авто, 11:33 Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии Политика, 11:31 Пол Маккартни выпустит 900-страничную автобиографию Стиль, 11:30 Что такое компьютерное зрение и где его применяют Индустрия 4.0, 11:30  Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке Политика, 11:25 Суд оштрафовал жителя Омска за оправдание теракта в Новой Зеландии Общество, 11:23 Армянские военные потребовали отставки Пашиняна из-за увольнения генерала Политика, 11:21 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 11:19
Общество ,  
0 

Основателя «Корчмы Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск

В июле 2020 года Белойвана, подозреваемого в налоговом преступлении, объявили в федеральный розыск. Теперь его будут искать не только в России
Юрий Белойван
Юрий Белойван (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Основателя и владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», — пояснила пресс-секретарь Лела Кокая.

В июле 2020 года Следственный комитет сообщил, что Белойван, подозреваемый в налоговом преступлении, объявлен в федеральный розыск. Объявление в межгосударственный розыск подразумевает расширение территории, на которой Белойвана будут искать, на всю территорию СНГ.

Согласно заключенному в 2010 году договору, утвержденному решением Совета глав государств СНГ, под межгосударственным розыском понимается комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания.

СК подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».

Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием
Фотогалерея 

В феврале 2019 года Белойван признал вину в неуплате налогов на 2 млрд руб. и выразил готовность компенсировать ущерб. В июле того же года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов. Однако уже 5 ноября Преображенский районный суд Москвы освободил Белойвана от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.

Читайте на РБК Pro
Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist
Автор
Евгений Калюков
розыск криминал «Тарас Бульба»
Материалы по теме
СК объявил в федеральный розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба»
Общество
Суд освободил основателя «Корчмы «Тарас Бульба» от наказания
Общество
Суд дал два года основателю сети «Корчма Тарас Бульба» по делу о налогах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter