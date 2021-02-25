Большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию

За дополнительную пенсию от работодателя выступили 84% опрошенных. Треть из них желали бы получать не менее 30 тыс. руб. в месяц. Эксперты считают, что корпоративная пенсия все сильнее привлекает соискателей на рынке труда

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Подавляющее большинство жителей России хотят получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, опросив более 3500 человек со всей страны (результаты опроса есть у РБК).

За дополнительную пенсию от работодателя высказались 84% опрошенных. За год доля таких желающих выросла — в феврале 2020-го их было 78%. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. руб. в месяц.

Наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях люди в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Среди молодежи от 18 до 25 лет хотели бы иметь такую доплату 81% опрошенных. Наименее доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП) в возрастной группе 56+. Эксперты считают, это связано с тем, что граждане не успеют сделать накопления до завершения карьеры даже вместе с работодателем.