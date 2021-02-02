Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим
Российское правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.
«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в сообщении.
Вернуть ее работающим пенсионерам предложил в октябре 2020-го во время совещания с президентом России Владимиром Путиным руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов. Он указал, что в бюджете Минфина на 2021 год такая индексация не предусмотрена. «Мы считаем это ошибочным. С 2015 года не индексируется для работающих пенсионеров, это более 10 млн человек», — заявил Миронов.