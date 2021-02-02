Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим

После принятия поправок к Конституции в ней появилась статья об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год. Однако, как отметил лидер «Справедливой России», в Основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь.

Путин поддержал инициативу Миронова и сообщил, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть, над чем поработать. Позже фракция «Единой России» в Думе направила соответствующее предложение в правительство. Первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев уточнял, что предложены два варианта: единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров или поэтапная.

Путин в начале января поручил правительству до 1 февраля представить свои предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Индексации пенсий для работающих приостановлены Путиным в конце декабря 2015 года для того, чтобы сократить дефицит федерального бюджета. Президент пояснял, что главным условием для возобновления является бюджетная обеспеченность.