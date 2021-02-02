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Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим

Российское правительство проработало и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в сообщении.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Вернуть ее работающим пенсионерам предложил в октябре 2020-го во время совещания с президентом России Владимиром Путиным руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов. Он указал, что в бюджете Минфина на 2021 год такая индексация не предусмотрена. «Мы считаем это ошибочным. С 2015 года не индексируется для работающих пенсионеров, это более 10 млн человек», — заявил Миронов.

После принятия поправок к Конституции в ней появилась статья об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год. Однако, как отметил лидер «Справедливой России», в Основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь.

Путин поддержал инициативу Миронова и сообщил, что «с точки зрения социальной справедливости» здесь есть, над чем поработать. Позже фракция «Единой России» в Думе направила соответствующее предложение в правительство. Первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев уточнял, что предложены два варианта: единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров или поэтапная.

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Путин в начале января поручил правительству до 1 февраля представить свои предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Индексации пенсий для работающих приостановлены Путиным в конце декабря 2015 года для того, чтобы сократить дефицит федерального бюджета. Президент пояснял, что главным условием для возобновления является бюджетная обеспеченность.

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