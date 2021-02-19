Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 73,97 (+0,2) Инвестиции, 13:07
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 89,54 (+0,67) Инвестиции, 13:07
Три дня протестов из-за приговора рэперу в Испании. Фоторепортаж Общество, 15:01  Минск и Москва подписали договор о перевалке нефтепродуктов в России Политика, 14:49 Минтруд направит неиспользованный маткапитал в накопительную пенсию Общество, 14:43 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 14:43 На Сахалине депутат лишился мандата после видео в TikTok Политика, 14:36 Клуб РПЛ выступил за перенос матча Кубка России из-за морозов Спорт, 14:30 От несущественных до фатальных: как правильно оценить риски в логистике Pro, 14:29 Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за Крыма Политика, 14:17 Дом маньяка из «Молчания ягнят» превратили в отель Стиль, 14:15 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 14:14 Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Финансы, 14:13 Льготная ипотека: одна штука в одни руки Недвижимость, 14:12 Посадка марсохода NASA. Видео Технологии и медиа, 14:09 Вседорожную версию Porsche 911 сфотографировали на зимних испытаниях Авто, 14:07
Общество ,  
0 

Минтруд направит неиспользованный маткапитал в накопительную пенсию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минтруд получит возможность направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Правительство на своем заседании одобрило проект постановления о закреплении за министерством таких полномочий. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В сообщении говорится, что министерство займется утверждением правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Соответствующие изменения будут внесены в Положение о Министерстве труда и социальной защиты, которое является уполномоченным органом по выработке и реализации государственной политики в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения и в том числе — социальной защиты семьи, женщин и детей.

Власти допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги
Экономика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд.

В 2021 году размер капитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 руб. (таким образом, общая сумма на двух детей — 639 432 руб.). Поскольку маткапитал на первого ребенка был введен с 2020 года, семьи, где первый ребенок родился до этого времени, получают капитал на второго ребенка в размере 639 432 руб. В 2021 году Пенсионный фонд России направит на маткапитал 443 млрд руб.

Сейчас материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, образование ребенка (можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза), на накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов из перечня правительства.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса — Bloomberg Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником Я вас слушаю: как уралец выручил ₽140 млн на подмене телефонных номеров

В Минтруде заявили о намерении ежегодно повышать материнский капитал
Общество
Фото:Екатерина Анпилогова / Global Look Press

В 2021 году возможности потратить маткапитал стали шире. Средства можно использовать в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке. Нередко банки отказывали заемщикам в кредите, ссылаясь на то, что использование маткапитала правилами программы сельской ипотеки не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья. Средства материнского капитала можно направить и на погашение военной ипотеки. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в конце 2020 года.

Кроме того, семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, имеют право на ежемесячную выплату из средств маткапитала. Распределять средства можно одновременно по нескольким направлениям, но наличные деньги по сертификату получить нельзя, кроме ежемесячной выплаты.

маткапитал Минтруд накопительная пенсия
Материалы по теме
Обманутым дольщикам предложили позволить повторно использовать маткапитал
Общество
В Госдуме предложили расширить перечень имеющих право на маткапитал
Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter