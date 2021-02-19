Минтруд направит неиспользованный маткапитал в накопительную пенсию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минтруд получит возможность направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Правительство на своем заседании одобрило проект постановления о закреплении за министерством таких полномочий. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В сообщении говорится, что министерство займется утверждением правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Соответствующие изменения будут внесены в Положение о Министерстве труда и социальной защиты, которое является уполномоченным органом по выработке и реализации государственной политики в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения и в том числе — социальной защиты семьи, женщин и детей.

По состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд.