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Минтруд анонсировал создание сервиса по начислению пенсий

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пенсионный фонд России (ПФР) должен до конца 2021 года создать сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима, передает ТАСС.

«Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан», — пояснил министр.

Котяков добавил, что россиянам, не достигшим пенсионного возраста, нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать.

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Котяков также поблагодарил экс-главу ПФР Максима Топилина за проделанную в фонде работу.

12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. Тот в течение восьми лет возглавлял Фонд социального страхования. До этого он дважды был избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

Минтруда ПФР сервис пенсии
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