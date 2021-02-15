Минтруд анонсировал создание сервиса по начислению пенсий

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Пенсионный фонд России (ПФР) должен до конца 2021 года создать сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима, передает ТАСС.

«Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан», — пояснил министр.

Котяков добавил, что россиянам, не достигшим пенсионного возраста, нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать.

Котяков также поблагодарил экс-главу ПФР Максима Топилина за проделанную в фонде работу.