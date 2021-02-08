Песков фразой «трудно не согласиться» ответил на слова Симоньян о пенсиях

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Кремль согласен с тем, что ситуация с пенсиями в 1990-х годах в России была сложной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ну, смотрите, то, что в 90-ые годы было плохо — трудно не согласиться, то что сейчас пенсии выше — тоже трудно не согласиться», — заявил он.

По словам Пескова, в этом вопросе «проделан огромный путь», но этого недостаточно, о чем говорил Владимир Путин: «Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать».

Так Песков прокомментировал высказывание главреда RT Маргариты Симоньян. «Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году, допустим, Ну это же объективный факт. Сейчас говорят: пенсии маленькие... Пенсии маленькие, конечно, но они <...> на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили», — сказала она накануне в эфире передачи «Соловьев LIVE».

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