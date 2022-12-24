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МЧС попросит лицензировать частные соцобъекты после пожара в Кемерово

МЧС попросит лицензировать частные соцобъекты после пожара в приюте в Кемерово
Кемеровский губернатор, МЧС и прокуратура попросит власти ввести лицензии на работу частных соцобъектов. В Кемерово произошел пожар в приюте для пожилых, погибли 22 человека, еще шестеро пострадали
Фото: Данил Айкин / ТАСС
Фото: Данил Айкин / ТАСС

МЧС и кемеровский губернатор Сергей Цивилев попросят правительство ввести лицензирование частных социальных учреждений, заявил журналистам заместитель главы ведомства, главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский. Об этом РБК сообщили в МЧС.

«[Это] наше видение и видение губернатора, которого мы поддерживаем. Губернатор обещал выйти с законодательной инициативой о введении института лицензирования подобных учреждений», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пресс-служба кемеровского губернатора уточнила, что обращение к правительству будет совместным от лица Цивилева, МЧС и прокуратуры.

Супруновский указал, что частный приют в Кемерово, при пожаре в котором погибли 22 человека, работал с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности. «Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета», — добавил он.

Последствия пожара в Кемерово. Фотографии
Фотогалерея 

В ночь на 24 февраля произошел в пожар в частном доме, в котором располагался частный приют для пожилых. Кроме погибших 22 человек, шестеро пострадали, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109), халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 238). Прокуратура региона начала проверку.

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Цивилев пообещал, что все учреждения, которые оказывают социальные услуги, будут проверены. Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов организовать проверки многодетных семей в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления и исправность датчиков на пожар и угарный газ.

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