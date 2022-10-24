ТАСС узнал, что причиной крушения Су-34 в Ейске стали чайки в двигателях

Птицы попали в двигатель во время взлета, после этого борт загорелся, пишет агентство. Мертвых чаек нашли на взлетной полосе аэродрома, откуда взлетал самолет, передает «112». В СК придерживаются версии о технической неисправности

Фото: Global Look Press

Причиной крушения самолета Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели птиц, пишут ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и телеграм-канал «112».

По данным агентства, в двигатели самолета при взлете попали две чайки, в результате он загорелся и потерпел крушение. «Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал ТАСС собеседник.

Телеграм-канал также пишет, что после крушения на взлетной полосе военного аэродрома нашли мертвых чаек.

Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске 17 октября. В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. В СК основной версией крушения назвали техническую неисправность. Пилоты самолета говорили, что самолет упал из-за возгорания двигателя при взлете.

Самолет упал на многоэтажный жилой дом, после крушения там начался пожар. В результате погибли 15 человек, в том числе трое детей. Еще 43 получили травмы разной степени тяжести.

Поврежденный дом власти решили восстановить, а не сносить. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изначально говорил, что работы могут занять около пяти месяцев. Позднее он уточнил, что здание хотят восстановить к маю 2023 года.

Читайте на РБК Pro Pro Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот Прогнозы Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Статьи Pro Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Статьи Pro Корпорация фанатиков: каково работать в Disney — в 5 пунктах Корпорация фанатиков: каково работать в Disney — в 5 пунктах Статьи Pro Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Статьи Pro Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Инструкции Pro Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Прогнозы

Глава региона сказал, сославшись на экспертное заключение, что третий подъезд дома придется разбирать полностью, а второй и четвертый — частично. Всего нужно восстановить свыше 7 тыс. кв. м. Проектировщикам потребуется неделя, чтобы разработать документы демонтажа, и еще одна — на проект строительства, говорил Кондратьев. До этого источник РБК уточнял, что всего в доме выгорело 2 тыс. кв. м, пострадали 72 квартиры.