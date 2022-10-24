ТАСС узнал, что причиной крушения Су-34 в Ейске стали чайки в двигателях
Причиной крушения самолета Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели птиц, пишут ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и телеграм-канал «112».
По данным агентства, в двигатели самолета при взлете попали две чайки, в результате он загорелся и потерпел крушение. «Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал ТАСС собеседник.
Телеграм-канал также пишет, что после крушения на взлетной полосе военного аэродрома нашли мертвых чаек.
Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске 17 октября. В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. В СК основной версией крушения назвали техническую неисправность. Пилоты самолета говорили, что самолет упал из-за возгорания двигателя при взлете.
Самолет упал на многоэтажный жилой дом, после крушения там начался пожар. В результате погибли 15 человек, в том числе трое детей. Еще 43 получили травмы разной степени тяжести.
Поврежденный дом власти решили восстановить, а не сносить. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изначально говорил, что работы могут занять около пяти месяцев. Позднее он уточнил, что здание хотят восстановить к маю 2023 года.
Глава региона сказал, сославшись на экспертное заключение, что третий подъезд дома придется разбирать полностью, а второй и четвертый — частично. Всего нужно восстановить свыше 7 тыс. кв. м. Проектировщикам потребуется неделя, чтобы разработать документы демонтажа, и еще одна — на проект строительства, говорил Кондратьев. До этого источник РБК уточнял, что всего в доме выгорело 2 тыс. кв. м, пострадали 72 квартиры.