ТАСС узнал, что причиной крушения Су-34 в Ейске стали чайки в двигателях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
ФСБ сообщила о подготовке теракта сторонниками ИГ в Пятигорске Общество, 10:03
Силуанов рассказал о новых инфраструктурных проектах Экономика, 10:00
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 09:59
Эксперты «Валдая» описали будущее мира без сверхдержав Политика, 09:56
«Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя Pro, 09:49
Валиева ответила на критику посвященной допинг-скандалу программы Спорт, 09:41
Французский политик сочла США главным бенефициаром украинского кризиса Политика, 09:36
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 09:34
Сервис самокатов Whoosh запланировал привлечь ₽10 млрд в ходе IPO Технологии и медиа, 09:31
Стремоусов сообщил о поимке диверсантов и попытке ВСУ прорвать оборону Политика, 09:21
Панарин вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки НХЛ Спорт, 09:18
В Херсоне оставшимся мужчинам предложили вступить в ряды теробороны Политика, 09:13
В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. Pro, 09:11
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 09:10
Общество ,  
0 

ТАСС узнал, что причиной крушения Су-34 в Ейске стали чайки в двигателях

ТАСС: причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели чаек
Птицы попали в двигатель во время взлета, после этого борт загорелся, пишет агентство. Мертвых чаек нашли на взлетной полосе аэродрома, откуда взлетал самолет, передает «112». В СК придерживаются версии о технической неисправности
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Причиной крушения самолета Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели птиц, пишут ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и телеграм-канал «112».

По данным агентства, в двигатели самолета при взлете попали две чайки, в результате он загорелся и потерпел крушение. «Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал ТАСС собеседник.

Телеграм-канал также пишет, что после крушения на взлетной полосе военного аэродрома нашли мертвых чаек.

Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске 17 октября. В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. В СК основной версией крушения назвали техническую неисправность. Пилоты самолета говорили, что самолет упал из-за возгорания двигателя при взлете.

Самолет упал на многоэтажный жилой дом, после крушения там начался пожар. В результате погибли 15 человек, в том числе трое детей. Еще 43 получили травмы разной степени тяжести.

Поврежденный дом власти решили восстановить, а не сносить. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изначально говорил, что работы могут занять около пяти месяцев. Позднее он уточнил, что здание хотят восстановить к маю 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Фото: Joshua Sudock / Getty Images Корпорация фанатиков: каково работать в Disney — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Статьи
Pro
Фото: Ilya Naymushin / Reuters Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
Инструкции
Pro
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Прогнозы

Глава региона сказал, сославшись на экспертное заключение, что третий подъезд дома придется разбирать полностью, а второй и четвертый — частично. Всего нужно восстановить свыше 7 тыс. кв. м. Проектировщикам потребуется неделя, чтобы разработать документы демонтажа, и еще одна — на проект строительства, говорил Кондратьев. До этого источник РБК уточнял, что всего в доме выгорело 2 тыс. кв. м, пострадали 72 квартиры.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Чайка Су-34 Ейск крушение самолета
Материалы по теме
Появилось новое видео крушения Су-34 в жилом квартале Ейска
Общество
Последствия пожара в доме в Ейске после крушения Су-34. Кадры с коптера
Общество
В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter