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В полиции назвали «яму» главной алкогольной язвой Москвы
В управлении МВД отнесли к основным местам в столице, где распивают незаконно проданный алкоголь, общественное пространство на Хохловской площади. Летом посетителей «Ямы» несколько раз массово задерживали за распитие спиртного
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Общественное пространство — амфитеатр на Хохловской площади — получившее в народе название «Яма», и парк «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке на Китай-городе, — это главные алкогольный язвы Москвы. Об этом заявил замначальника шестого отдела управления охраны общественного порядка столичного управления МВД майор полиции Борис Бандура, передает агентство «Москва».

Как сообщил майор, сейчас в городе остро стоит вопрос незаконных реализации и распития алкоголя в местах массового отдыха граждан. «На территории Москвы есть две такие язвы, это «Яма» и «Горка», — сказал он, выступая на круглом столе, посвященном запрету продажи алкоголя на первых этажах жилых домов.

По словам представителя МВД, сейчас в столице проходят мероприятия, направленные на поиск и пресечение незаконной продажи алкогольной продукции. Майор отметил, что основная часть незаконного сбыта происходит ночью, поскольку днем проще выявить подобные правонарушения.

С начала года полиция выявила 2,8 тыс. административных правонарушений, касающихся продажи, реализации и оборота алкогольной продукции. За продажу несовершеннолетним привлекли около 2,4 тыс. человек.

В конце мая текущего года представители общественного движения «Лев против» напали на отдыхающую в «Яме» молодежь, объяснив это рейдом против алкоголиков и наркоманов, и спровоцировали несколько потасовок. В начале июля СМИ сообщили о задержании в «Яме» около десяти человек: как писал «Коммерсантъ», в общественное пространство снова пришел «Лев против». По данным газеты, прибывшие вскоре после активистов омоновцы требовали от посетителей достать бутылки из целлофановых пакетов и задерживали тех, кто отказался это сделать. 14 июля стало известно, что на Хохловской площади опять задержали несколько человек. В столичной полиции это объяснили профилактическими мероприятиями.

25 июня в Басманном районе столицы был задержан мужчина, которого заподозрили в отравлении и ограблении не менее 24 человек в скверах возле Чистых прудов, в «Яме» и в парке «Горка». Как писало издание The Village, он угощал выпивших молодых людей лимонадом с подмешанными в него психотропными препаратами. Когда те теряли сознание, злоумышленник их грабил. В отношении задержанного завели семь уголовных дел.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, Хохловская площадь, нелегальный алкоголь
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