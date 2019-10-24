В полиции назвали «яму» главной алкогольной язвой Москвы

В управлении МВД отнесли к основным местам в столице, где распивают незаконно проданный алкоголь, общественное пространство на Хохловской площади. Летом посетителей «Ямы» несколько раз массово задерживали за распитие спиртного

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Общественное пространство — амфитеатр на Хохловской площади — получившее в народе название «Яма», и парк «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке на Китай-городе, — это главные алкогольный язвы Москвы. Об этом заявил замначальника шестого отдела управления охраны общественного порядка столичного управления МВД майор полиции Борис Бандура, передает агентство «Москва».

Как сообщил майор, сейчас в городе остро стоит вопрос незаконных реализации и распития алкоголя в местах массового отдыха граждан. «На территории Москвы есть две такие язвы, это «Яма» и «Горка», — сказал он, выступая на круглом столе, посвященном запрету продажи алкоголя на первых этажах жилых домов.

По словам представителя МВД, сейчас в столице проходят мероприятия, направленные на поиск и пресечение незаконной продажи алкогольной продукции. Майор отметил, что основная часть незаконного сбыта происходит ночью, поскольку днем проще выявить подобные правонарушения.

С начала года полиция выявила 2,8 тыс. административных правонарушений, касающихся продажи, реализации и оборота алкогольной продукции. За продажу несовершеннолетним привлекли около 2,4 тыс. человек.

В конце мая текущего года представители общественного движения «Лев против» напали на отдыхающую в «Яме» молодежь, объяснив это рейдом против алкоголиков и наркоманов, и спровоцировали несколько потасовок. В начале июля СМИ сообщили о задержании в «Яме» около десяти человек: как писал «Коммерсантъ», в общественное пространство снова пришел «Лев против». По данным газеты, прибывшие вскоре после активистов омоновцы требовали от посетителей достать бутылки из целлофановых пакетов и задерживали тех, кто отказался это сделать. 14 июля стало известно, что на Хохловской площади опять задержали несколько человек. В столичной полиции это объяснили профилактическими мероприятиями.