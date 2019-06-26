Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их. Ему вменяют кражу, грабеж и разбой. Об этом РБК сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Во время предварительного расследования ему предъявили четыре уголовных дела по ст. 158 (кража) и ст. 162 (разбой) УК РФ. Следствие установило 11 потерпевших. Теперь следователи завели еще три дела против мужчины — два за разбой и одно по ст. 161 (грабеж) УК РФ.

«Для предварительного расследования указанных уголовных дел сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, работу которой курирует лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев», — сообщила представитель МВД.

Отравителя задержали в Москве 25 июня. Он предлагал незнакомым людям попробовать газировку, после чего они теряли сознание, а мужчина забирал их вещи. По данным издания The Village, из-за действий отравителя пострадали не менее 24 человек, некоторые из них впали в кому. Грабитель действовал на территории скверов возле «Чистых прудов», в амфитеатре на Хохловской площади («Яма»), в парке «Горка», а также в баре «Зинзивер».