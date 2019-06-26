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Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел

Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их. Ему вменяют кражу, грабеж и разбой. Об этом РБК сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Во время предварительного расследования ему предъявили четыре уголовных дела по ст. 158 (кража) и ст. 162 (разбой) УК РФ. Следствие установило 11 потерпевших. Теперь следователи завели еще три дела против мужчины — два за разбой и одно по ст. 161 (грабеж) УК РФ.

«Для предварительного расследования указанных уголовных дел сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, работу которой курирует лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев», — сообщила представитель МВД.

Отравителя задержали в Москве 25 июня. Он предлагал незнакомым людям попробовать газировку, после чего они теряли сознание, а мужчина забирал их вещи. По данным издания The Village, из-за действий отравителя пострадали не менее 24 человек, некоторые из них впали в кому. Грабитель действовал на территории скверов возле «Чистых прудов», в амфитеатре на Хохловской площади («Яма»), в парке «Горка», а также в баре «Зинзивер».

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При обыске у него дома обнаружили три свертка с порошком. Как установила экспертиза, в них находились феназепам, клозапин и трамадол. На допросе мужчина признался, что подсыпал в напитки феназепам и грабил людей. Он припомнил 17 таких случаев.

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Как сообщал The Village, прохожие скрутили мужчину, когда заметили, как он собирает вещи лежащих без сознания людей. Мужчина говорил, что берет на хранение вещи друзей. Следствие завело сначала уголовное дело за кражу, но после результатов экспертизы переквалифицировало один из эпизодов на ст. 162 (разбой). Подозреваемым по делу проходит 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов.
 

Теги: Москва, отравление, уголовное дело, новости РБК
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