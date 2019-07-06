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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как пишет «Коммерсантъ», в «Яму» пришел основатель движения «Лев против» Михаил Лазутин со своими единомышленниками. Активисты требовали от молодежи прекратить распитие спиртных напитков. Прибывшие на место сотрудники ОМОНа потребовали от посетителей достать бутылки из целлофановых пакетов, те, кто отказался, были задержаны, отмечает газета.

По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных был журналист Максим Кондратьев, который снимал на видео рейд «Льва против». Участники движения, по его словам, провоцировали конфликты с посетителями, которые курили и пили алкогольные напитки.

Всего, по информации «МБХ Медиа», были задержаны 14 человек, одного из них отпустили.

Общество
Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади открыли для посетителей 5 июля после ремонта. Столичные власти обещали сделать это раньше, но сообщили, что сроки были сорваны из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце мая активисты «Льва против» напали на отдыхающих в «Яме» москвичей, объяснив это рейдом против «алкоголиков и наркоманов». В результате возникло несколько потасовок. 14 июня стало известно, что на Хохловской площади задержали несколько человек. Столичная полиция заявила, что провела профилактические мероприятия с целью «недопущения распития алкогольной продукции».
 

Теги: Москва, Хохловская площадь, задержания
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