В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,51 -0,09 EUR Бирж. 71,22 -0,08 Brent 64,58 +0,42% USD Нал. 63,03 62,31 EUR Нал. 71,78 71,03 USD ЦБ 62,91 -0,22 EUR ЦБ 71,60 +0,25 EUR/USD 1,1392 -0,0004 BTC/USD Бирж. 11 372,00 +320,97 IMOEX 2 762,67 +0% RTSI 1 392,21 +0,37% DJIA 26 727,54 +0,03% Nasdaq 8 005,70 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 62,91 (-0,22) Quote, 24 июн, 13:56
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 71,6 (+0,25) Quote, 24 июн, 13:56
Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым» Политика, 10:20 В казахстанском Арыси прекратились взрывы на военном складе Общество, 10:18 «Роскосмос» опроверг данные NASA о нештатной ситуации при посадке «Союза» Технологии и медиа, 10:13 Как сделать красивые фото для Instagram: 5 базовых правил Афродиты РБК Стиль и HUAWEI, 10:12 В Башкирии женщина погибла от удара молнии Общество, 10:06 Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Общество, 09:58 Гройсман назвал нарушением международного права возвращение России в ПАСЕ Политика, 09:53 Семь признаков успешной бизнес-идеи: чек-лист предпринимателя Pro, 09:49 Роскачество назвало лучшую детскую смесь Общество, 09:45 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 09:43 В Казахстане после взрывов на складе 15 человек поступили в реанимацию Общество, 09:42 Transparency раскрыла высокие траты российских чиновников в командировках Политика, 09:38 Экс-спикер парламента Грузии назвала стоящих за протестами в стране Политика, 09:34 ЦИК отказалась регистрировать блогера Шария и экс-спикера Рады Литвина Политика, 09:32
Общество ,  
0 
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
В Басманном районе Москвы полицейские задержали мужчину, который подозревается в отравлении и ограблении прохожих

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой. Терявших сознание людей он позже грабил, сообщает агентство «Москва».

В жилище предполагаемого преступника был проведен обыск, в ходе которого полицейские изъяли свертки с белым порошком.

Телеграм-канал Baza утверждает, что подозреваемый был задержан в хостеле на Новой Басманной улице, где он арендовал койку. По имеющейся информации, речь идет об уроженце Кабардино-Балкарии Мурате Сабанове.

По данным издания, в ходе обыска у Сабанова нашли феназепам и несколько украденных сумок.

На допросе подозреваемый признался, что действительно подсыпал в напитки феназепам и грабил людей. Всего он припомнил 17 случаев нападения.

В комментарии РБК официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в столице в порядке ст.91 УПК РФ был задержан мужчина, «подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади». Его имя она не назвала.

РБК направил запрос в департамент здравоохранения столицы.

По данным издания The Village, в результате действий отравителя пострадали не менее 24 человек, которых угощали различными напитками в скверах возле «Чистых прудов», на Хохловской площади, в парке «Горка», а также в баре «Зинзивер». Некоторые из них пробыли в коме по три дня.

The Village утверждает, что один раз прохожим удалось скрутить преступника, когда тот грабил очередную жертву, лежавшую без сознания. Однако забравшие его полицейские не собрали улики, завели уголовное дело только по статье «Кража», а потом и вовсе отпустили подозреваемого под подписку о невыезде. Указывается, что отравления после этого продолжились.

Авторы: Артем Филипенок, Егор Губернаторов
При участии: Екатерина Костина
Теги: отравление
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter