В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

В Басманном районе Москвы полицейские задержали мужчину, который подозревается в отравлении и ограблении прохожих

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой. Терявших сознание людей он позже грабил, сообщает агентство «Москва».

В жилище предполагаемого преступника был проведен обыск, в ходе которого полицейские изъяли свертки с белым порошком.

Телеграм-канал Baza утверждает, что подозреваемый был задержан в хостеле на Новой Басманной улице, где он арендовал койку. По имеющейся информации, речь идет об уроженце Кабардино-Балкарии Мурате Сабанове.

По данным издания, в ходе обыска у Сабанова нашли феназепам и несколько украденных сумок.

На допросе подозреваемый признался, что действительно подсыпал в напитки феназепам и грабил людей. Всего он припомнил 17 случаев нападения.