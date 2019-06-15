Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

В ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия с целью недопущения нарушения общественного порядка

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы. В полицейском ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В ведомстве уточнили, что профилактические мероприятия проводятся «с целью недопущения нарушения общественного порядка, в частности недопущения распития алкогольной продукции».

О задержаниях вечером в пятницу 14 июня сообщали «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента, источник ТАСС в правоохранительных органах. Информацию подтверждал РБК очевидец с места событий. Речь идет о месте, которое неформально носит название «Яма» (на площади расположен открытый участок стены Белого города, к которому примыкает открытый парк—амфитеатр).



Собеседник ТАСС пояснял, что людей задерживают за распитие алкоголя в общественном месте. «Задержанные будут доставлены в отдел полиции для составления протоколов о нарушении административного кодекса», — сказал источник, не уточнив число задержанных.

По данным «Медиазоны», до того, как на Хохловскую площадь прибыла полиция, там появились активисты движения «Лев Против», которые выступают против распития алкоголя в публичных местах.