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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
В ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия с целью недопущения нарушения общественного порядка

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы. В полицейском ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В ведомстве уточнили, что профилактические мероприятия проводятся «с целью недопущения нарушения общественного порядка, в частности недопущения распития алкогольной продукции».

О задержаниях вечером в пятницу 14 июня сообщали «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента, источник ТАСС в правоохранительных органах. Информацию подтверждал РБК очевидец с места событий. Речь идет о месте, которое неформально носит название «Яма» (на площади расположен открытый участок стены Белого города, к которому примыкает открытый парк—амфитеатр).

Собеседник ТАСС пояснял, что людей задерживают за распитие алкоголя в общественном месте. «Задержанные будут доставлены в отдел полиции для составления протоколов о нарушении административного кодекса», — сказал источник, не уточнив число задержанных.

По данным «Медиазоны», до того, как на Хохловскую площадь прибыла полиция, там появились активисты движения «Лев Против», которые выступают против распития алкоголя в публичных местах.

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Москвичи сообщили о нападении активистов антиалкогольного движения

Один из рейдов активистов «Льва против» на Хохловской площади в конце мая завершился стычкой между ними и отдыхающей там молодежью. Как рассказывали РБК очевидцы происходящего, активисты движения «начали приставать к людям, выливать их алкоголь», после чего завязалась потасовка. Несколько десятков человек пострадали, активисты движения применили перцовые баллончики, утверждали они.

Основатель движения «Лев против» Михаил Лазутин в своем Instagram привел другую версию событий. Он уверяет, что конфликт спровоцировали посетители «Ямы». По его словам, активисты движения «как всегда вежливо общались» с людьми, находившимися в «Яме», в ответ в активистов движения «полетели бутылки». В результате была «массовая драка», а членам движения пришлось применить «перцовый баллончик», сообщал Лазутин. Он уточнил, что прибывшие на место полицейские задержали самых активных нападающих.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов
Теги: задержания, Москва, алкоголь
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