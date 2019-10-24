Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Россия поднялась в рейтинге Doing Business, новая утечка данных клиентов Сбербанка, Москва направила Еревану ноту из-за срыва военного тендера, Минфин выступил за сокращение госдоли в компаниях — главные новости в обзоре РБК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка

Россия заняла 28-е из 190 мест в новом ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию. Лидерами второй год подряд стали Новая Зеландия и Сингапур.

Среди факторов, которым ВБ объяснил успех России, — ускорение подключения к электросетям за счет установления новых сроков этих работ; усиление защиты прав миноритарных акционеров; сокращение времени рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат средств по НДС и улучшение программного обеспечения 1C, которое используется для ведения бухгалтерии.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что за последние три года Россия поднялась в рейтинге на 12 позиций. «Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге; такие страны, как Франция, Голландия, позади нас», — отметил он.

В майских указах Владимира Путина 2012 года была установлена цель к 2018 году войти в топ-20 рейтинга. Задача не была выполнена. Теперь поручено вывести Россию на 20-е место к 2024 году.

У Сбербанка новая утечка

В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщили СМИ. Как заявил «Коммерсанту» ее продавец, речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени. «Известия» утверждают, что в базе есть данные на 11,5 тыс. граждан, которые брали кредит в кредитной организации.