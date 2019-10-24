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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Россия поднялась в рейтинге Doing Business, новая утечка данных клиентов Сбербанка, Москва направила Еревану ноту из-за срыва военного тендера, Минфин выступил за сокращение госдоли в компаниях — главные новости в обзоре РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка

Россия заняла 28-е из 190 мест в новом ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию. Лидерами второй год подряд стали Новая Зеландия и Сингапур.

  • Среди факторов, которым ВБ объяснил успех России, — ускорение подключения к электросетям за счет установления новых сроков этих работ; усиление защиты прав миноритарных акционеров; сокращение времени рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат средств по НДС и улучшение программного обеспечения 1C, которое используется для ведения бухгалтерии.
  • Глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что за последние три года Россия поднялась в рейтинге на 12 позиций. «Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге; такие страны, как Франция, Голландия, позади нас», — отметил он.
  • В майских указах Владимира Путина 2012 года была установлена цель к 2018 году войти в топ-20 рейтинга. Задача не была выполнена. Теперь поручено вывести Россию на 20-е место к 2024 году.

У Сбербанка новая утечка

В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщили СМИ. Как заявил «Коммерсанту» ее продавец, речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени. «Известия» утверждают, что в базе есть данные на 11,5 тыс. граждан, которые брали кредит в кредитной организации.

  • По информации РБК, объявление о продаже данных клиентов Сбербанка — держателей кредитных карт, получателей потребительских кредитов, а также должников по этим продуктам — появилось в интернете 13 октября. Через десять дней продавец закрыл объявление. В переписке с корреспондентом РБК продавец базы данных уточнил, что она превышает 1 млн данных, 80 тыс. из которых — это должники.
  • Представитель Сбербанка отказался комментировать РБК информацию, «которая относится к категории слухов и домыслов». Источник, близкий к банку, сообщил, что речь идет о данных из старой базы, а на банк совершается информационная атака.
  • Ранее Сбербанк признал утечку данных клиентов-держателей кредитных карт в уральском отделении банка. В начале октября сообщалось, что в распоряжении злоумышленников имеются 60 млн записей. В банке заявили, что в произошедшем виноват один из сотрудников, продавший базу в даркнете одной из преступных групп.

Россия заявила протест Армении из-за военного тендера

Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку стране оружия, в котором участвовала входящая в «Протехнологии» российская ORSIS, сообщило «РИА Новости».

  • Речь идет о тендере на поставку оружия на несколько миллионов долларов, который был сорван еще летом. Заявка ORSIS на участии в тендере была отменена из-за неуплаты банковской гарантии. Компанию включили в список недобросовестных поставщиков.
  • В документе, который армянская сторона должна получить по дипломатическим каналам, Москва просит разобраться в случившемся министра обороны Армении Давида Тонояна.
  • В августе в Ереване по факту срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Расследование не завершено.

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Минфин считает, что госдоля во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%. В некоторых случаях надо сократить ее до 25% плюс одна акция или до нуля.

  • «Транснефть» (78,5% принадлежит Росимуществу) уже включена в план приватизации на 2020–2022 годы, РЖД (100% у правительства) в этот список не вошли.
  • Пока приватизация продвигается медленно, отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Последней значительной сделкой была продажа 11% акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА» в 2016 году. Среди причин торможения он назвал возможность для государства получать регулярные дивиденды вместо разовых доходов от продажи акций.
  • О необходимости более амбициозной программы приватизации ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне. По его словам, Минэкономразвития должно подготовить список компаний, которые не являются определяющими и ключевыми для России, например, в нефтегазовой отрасли и банковском секторе.
Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сбербанк, Армения, Приватизация
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