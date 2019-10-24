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Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка
В новой редакции флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business Россия поднялась на три позиции и заняла 28-е место. Цель остается прежней — к 2024 году войти в двадцатку лучших
Максим Орешкин (Фото: Вячеслав Викторов / photo.roscongress.org)

Россия заняла 28-е из 190 мест в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который 24 октября опубликовал Всемирный банк. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию.

  • Лидеры рейтинга — Новая Зеландия и Сингапур — сохранили свои позиции.
  • На третье место с четвертого поднялся Гонконг, вытеснив Данию.
  • На две строчки — с восьмого на шестое место — поднялись США.
  • Грузия немного ухудшила свои позиции, опустившись с шестого на седьмое место.

За последние три года Россия поднялась в рейтинге Doing Business на 12 позиций, напомнил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. «Движение вперед продолжаем. Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге; такие страны, как Франция, Голландия, позади нас», — отметил он.

Министр подчеркнул, что конкуренция стран в рейтинге серьезная. Он обратил внимание на Китай, за год поднявшийся с 46-го на 31-е место. «Чтобы сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», — сказал Орешкин.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по 10 категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов и т.д.

Последний индекс учитывает изменения с мая прошлого года по май нынешнего. За этот период власти 115 стран провели 294 реформы, в результате которых условия ведения бизнеса там стали легче, отмечает Всемирный банк.

Успехи России Всемирный банк объясняет следующими факторами:

  • ускорением подключения к электросетям за счет установления новых сроков этих работ и создания специализированных отделов в коммунальных службах по подключению предпринимателей
  • усилением защиты прав миноритарных акционеров за счет требований большей корпоративной прозрачности
  • сокращением времени рассмотрения налоговыми органами заявлений на возврат средств по НДС
  • улучшением программного обеспечения 1С, используемого для ведения бухгалтерии.

В прошлом году лучше всего в России дела обстояли с подключением к электросетям и регистрацией собственности (12-е места по этим критериям), хуже всего — с международной торговлей (99-е место).

Инвесторам важно не только это

Doing Business не отражает в полной мере состояние инвестиционного климата в стране, признал Орешкин. Индекс лишь демонстрирует, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни, легче или тяжелее по сравнению с другими странами.

По словам министра, инвесторы обращают внимание главным образом на стабильность регулирования. «Как раз рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не измеряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего. С процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью. Это главная задача правительства на ближайшее время», — констатировал Орешкин.

Рейтинг Doing Business не руководство по инвестициям, а лишь измерение степени легкости ведения бизнеса, пишет в предисловии к новому рейтингу президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. «Потенциальные инвесторы оценивают много других факторов, таких как общее качество деловой среды, национальная конкурентоспособность, макроэкономическая стабильность, развитие финансовой системы, размер рынка, верховенство закона, качество рабочей силы», — отмечает он.

Цель — попасть в двадцатку

В 2011 году Россия занимала в Doing Business 124-е место. В майских указах Владимира Путина 2012 года была установлена цель к 2018 году войти в топ-20. Задача выполнена не была.

В майском указе 2018 года этот пункт не упоминался. Но весной этого года Минэкономразвития сообщило, что президент дал поручение вывести Россию на 20-е место в Doing Business к 2024 году. Этому, в частности, должна способствовать реализация плана «Трансформация делового климата». Его ключевые показатели эффективности включают индикаторы рейтинга Doing Business.

Неполная картина

То, что измеряет Всемирный банк в рамках рейтинга, отражает только часть реальных условий ведения бизнеса, говорит директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев. В первую очередь это технические характеристики, связанные с доступом к электросетям, возможностью быстрого получения разрешения на строительство, регистрацией компаний, доступом к кредитам и т.д.

«В этой системе координат за последние годы в России действительно произошло довольно заметное улучшение», — сказал Яковлев РБК. По его словам, это следствие политики, которая проводилась правительством не только с точки зрения формального улучшения места России в глобальном рейтинге Doing Business, но и с точки зрения давления на региональные органы власти, чтобы такого же рода изменения в лучшую сторону происходили и в регионах.

«Но важно понимать, что это только часть реальной картины. Всемирный банк в рамках своей системы измерений не учитывает ряд параметров, которые, может быть, менее важны для развитых стран, но весьма значимы для России. Это, в частности, силовое давление на бизнес и ситуация с защитой прав собственности», — отметил Яковлев.

«От того, что у вас ускорились процедуры получения разрешения на строительство или подключения к электричеству, экспортные и импортные операции стало проводить легче, но при этом у вас не защищены права собственности, у вас не будет стимула к инвестициям», — пояснил он.

Наконец, Всемирный банк в своем рейтинге рассматривает деловой климат только в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Составители анализируют нормативные акты, связанные с регулированием, и информацию, предоставляемую государством, опрашивают экспертов. Однако в опросе не участвуют компании. Как поясняли ранее во Всемирном банке, там не всегда есть необходимая юридическая информация. К тому же бизнес открывают один раз, а затем предпринимателям становится сложнее оценить трудности регистрации новой фирмы.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Всемирный банк, Doing Business
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