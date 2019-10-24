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СМИ узнали о ноте протеста России из за срыва военного тендера Арменией
Еще летом российскую компанию исключили из тендера на несколько миллионов долларов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россия направила Армении ноту протеста. Причиной стал срыв тендера на поставку стране оружия, в котором участвовала входящая в «Протехнологии» российская ORSIS, сообщает агентство «РИА Новости».

В документе, который армянская сторона должна получить по дипломатическим каналам, Москва просит разобраться в случившемся министра обороны Армении Давида Тонояна.

По данным агентства речь идет о тендере на поставку оружия на несколько миллионов долларов, который был сорван еще летом. Заявка ORSIS на участии в тендере была отменена из-за якобы неуплаты банковской гарантии. Саму компании включили в список недобросовестных поставщиков.

В августе в Ереване по факту срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Расследование до сих пор не завершено.

Компания ORSIS занимается производством и поставками стрелкового оружия и патронов и специальной оптики.

Автор: Артем Филипенок
Теги: оружие
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