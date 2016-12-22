Эквадор отказался вести переговоры с Лондоном о судьбе Ассанжа

Эквадор не намерен вести с Великобританией переговоры о дальнейшей судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Эквадора. Ассанж шесть лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне и не может его покинуть

Джулиан Ассанж (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Эквадор не планирует вмешиваться в переговоры о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью Reuters глава МИД Эквадора Хосе Валенсия.

По его словам, единственная задача Эквадора — заботиться о том, чтобы Ассанж хорошо себя чувствовал во время пребывания в посольстве страны в Лондоне.

​«Эквадор не несет ответственности за какие-либо дальнейшие шаги», — сказал Валенсия. «Мы не адвокаты мистера Ассанжа и мы не являемся представителями британского правительства. Это проблема, решать которую должны Ассанж и Великобритания», — заявил глава эквадорского МИДа.

Это заявление говорит о том, что Эквадор отказался от попыток наладить диалог с британскими властями о дальнейшей судьбе Ассанжа, отмечает Reuters. Основатель WikiLeaks не может покинуть посольство Эквадора из-за действующего в Великобритании ордера на его арест. Ассанж опасается, что после ареста Лондон запустит процедуру его экстрадиции в США, где ему угрожают серьезные уголовные обвинения из-за деятельности WikiLeaks.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено говорил, что пребывание Ассанжа в посольстве «не может быть вечным». Он отмечал, что рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Лондона, если основатель WikiLeaks покинет посольство.

Кроме того, недавно Эквадор подтвердил, что предоставил Ассанжу гражданство, рассчитывая, что этот шаг в конечном счете поможет вывезти его из Лондона. Однако Великобритания отказала Эквадору в иммунитете для Ассанжа, сообщала газета El Universo. У властей Эквадора есть возможность оспорить отказ Британии в местных судах.

Глава МИД Эквадора также отметил, что «расстроен» решением Ассанжа подать в суд, оспаривая условия своего проживания в посольстве страны.

Основатель WikiLeaks подал в суд иск о нарушении его базовых прав и свобод из-за того, что посольство в марте лишило его доступа в интернет и для восстановления С​ети потребовало от него соблюдать «правила проживания»: следить за чистотой санузла, убирать за своим котом и не вмешиваться в дела других стран.

«В международных соглашениях для Эквадора нет обязательств оплачивать такие вещи, как прачечная для мистера Ассанжа», — сказал Валенсия.