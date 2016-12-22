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Ассанжа оставили без интернета и связи из-за оценки «дела Скрипаля»
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Ассанжа оставили без интернета и связи из-за оценки «дела Скрипаля»
Политика, 20:26
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Ассанжа оставили без интернета и связи из-за оценки «дела Скрипаля»
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж остался без средств связи — так его наказало правительство Эквадора, в британском посольстве которого он скрывается. Эквадор посчитал твиты Ассанжа о «деле Скрипаля» нарушениями договоренностей
Джулиан Ассанж (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Укрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение ранее принятых договоренностей. Такое решение, как сообщает Metro Ecuador, приняло правительство Эквадора.

Текст меморандума опубликован в Twitter Министерства связи Эквадора.

«Правительство Эквадора приостановило работу всех систем, которые позволяют Джулиану Ассанжу общаться с внешним миром. <...> Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами», — цитирует издание сообщение Министерства связи Эквадора.

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При этом издание ссылается на твиты Ассанжа, опубликованные 26 марта. В них он указывает, что вина Кремля в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери не доказана. Высылка российских дипломатов, о которой объявили некоторые страны, только поможет Кремлю и дальше продвигать свою версию о заговоре во главе с США против России, написал Ассанж.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он попросил политического убежища, так как опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks. Покинуть посольство Эквадора он не может, так как в Британии выдан действующий ордер на его арест.

В январе 2018 года издание El Universo со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Ассанж, у которого имеется австралийское гражданство, получил паспорт Эквадора и стал гражданином этой страны. Официально МИД страны эту информацию тогда не подтвердил.

К вечеру среды, 28 марта 2018 года, о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» объявили 27 стран, всего на родину отправятся 144 сотрудника дипломатических миссий. Наибольшее количество дипломатов — 60 — выслали США, Великобританию покинут 23 сотрудника, Украину — 13.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества в Солсбери 4 марта. Лондон в ультимативной форме возложил ответственность за отравление Скрипалей на Россию, которая отрицает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств. К расследованию инцидента подключилась Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), эксперты которой будут изучать анализы крови Скрипалей. Также экспертов ОЗХО допустят до образцов вещества, которым они были отравлены.


 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: WikiLeaks , наказание , Джулиан Ассанж
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