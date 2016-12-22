Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора, обвинив его в нарушении своего права на общение. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.
Отмечается, что посольство отказало во встрече с Ассанжем старшему юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а также не разрешило несколько встреч с адвокатами. Защитники намерены оспорить специальный протокол поведения, который «ставит политическое убежище Ассанжа в зависимость от цензуры его свободы мнений и слова».
Согласно протоколу, журналистам, адвокатам и другим людям, которые хотят видеть основателя WikiLeaks, необходимо предоставлять свои личные данные, в частности серийные номера и коды IMEI их телефонов и планшетов и имена в соцсетях. При этом Эквадор может передавать эти данные «другим учреждениям». В протоколе утверждается, что посольство может наложить арест на имущество Ассанжа или его посетителей и без ордера передать его британским властям.
В конце марта правительство Эквадора лишило Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, всех средств связи. Этот шаг объяснили нарушением Ассанжем обязательства не распространять сообщения, предполагающие вмешательство в отношения с другими государствами. Такими сообщениями стали твиты Ассанжа, в которых он указал, что вина Кремля в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не доказана.
Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политическое убежище из-за опасений экстрадиции в США, где против него начали расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks. Ассанж получил гражданство Эквадора.