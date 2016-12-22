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МИД Эквадора рассекретил документы о предоставлении гражданства Ассанжу
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МИД Эквадора рассекретил документы о предоставлении гражданства Ассанжу
Политика, 18:54
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МИД Эквадора рассекретил документы о предоставлении гражданства Ассанжу

С документов, касающихся предоставления основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства Эквадора, сняли гриф «секретно». Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на депутата парламента Эквадора Паолу Винтимилью.

По ее словам, она получила соответствующее уведомление МИДа за час до заседания парламента, на котором должен был быть поднят вопрос о секретности данных по гражданству Ассанжа.

О том, что основатель WikiLeaks получил гражданство Эквадора, стало известно в январе, информацию подтверждала занимавшая пост главы МИДа Мария Фернанда Эспиноса. Ассанж также является гражданином Австралии.

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Ассанж попросил политическое убежище у Эквадора в 2012 году, опасаясь выдачи в США, где против него заведено дело из-за публикации секретных данных. В течение шести лет Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. В октябре глава МИД Эквадора Хосе Валенсия подтвердил действие статуса убежища для Ассанжа.

Теги: Эквадор , Джулиан Ассанж , гражданство , WikiLeaks
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