СМИ узнали о решении Эквадора частично вернуть Ассанжу средства связи

Возможности пользоваться интернетом и средствами коммуникации находящегося в эквадорском посольстве в Лондоне основателя WikiLeaks власти Эквадора лишили из-за его оценки «дела Скрипаля». Теперь этот запрет будет частично снят

Джулиан Ассанж (Фото: Frank Augstein / AP)

Правительство Эквадора решило частично вернуть основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность пользоваться средствами связи. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство Press Association. Соответствующее сообщение опубликовано в его официальном Twitter.

«Эквадорское правительство решило частично вернуть возможность пользоваться средствами коммуникации Ассанжу, спустя несколько месяцев после того, как его оставили без связи», — говорится в сообщении Press Association. Остальных подробностей об этом решении агентство не приводит.

Без средств коммуникации и интернета основатель WikiLeaks остался в марте. Таким образом тогда его наказало правительство Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается с 2012 года. Эквадор посчитал твиты Ассанжа о «деле Скрипаля» нарушениями договоренностей, которые основатель портала дал эквадорским властям в конце 2017 года. По информации Кито, Ассанж «обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами».

В твитах, которые показались недопустимыми Эквадору, основатель WikiLeaks отмечал, что, по его мнению, вина Кремля в отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не доказана. Высылка российских дипломатов, о которой после этого объявили некоторые страны, только поможет Кремлю и дальше продвигать свою версию о заговоре во главе с США против России, писал Ассанж.

В посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks укрывается с 2012 года. У эквадорских властей он попросил политического убежища, так как опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации. Покинуть посольство Эквадора он не может до сих пор, так как в Британии выдан действующий ордер на его арест.