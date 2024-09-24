Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, является отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

«К проведению исследования для расследования точной причины возбуждения подключены эксперты, а также эксперты федерального суда Москвы. Проверочные мероприятия и последующие действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Как уточнил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, речь идет о дихлофосе бренда «Варан».

Вместе с тем в СК еще накануне сообщали, что эксперты не обнаружили следов химического препарата для уничтожения насекомых в организме одной из умерших девочек и ее отца. На экспертизу из дома пострадавшей семьи также направили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды и ветеринарные лекарственные препараты.

21 сентября семья из Красноярского края обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи.

По предварительным данным, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые члены семьи — родители детей — пришли в сознание 23 сентября. Женщина беременна, она на девятом месяце, плоду ничего не угрожает, добавили в СК.

Мать погибших детей рассказала на допросе, что не добавляла «посторонних веществ» в приготовленную еду. По словам женщины, 19–20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. На следующий день она сварила пельмени, приготовила курицу с картошкой, все члены семьи поели. Позже она сказала, что дети, умершие после отравления, сами приготовили пельмени.

В Россельхознадзоре сообщили, что магазин, в котором семья покупала пищу, работал с нарушениями ветеринарных требований. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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