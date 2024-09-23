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Общество ,  
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Погибшие при отравлении в Красноярском крае дети сами сварили пельмени

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дети, умершие в Красноярском крае после отравления, сами приготовили пельмени, которые их мать купила в местном магазине. Об этом женщина рассказала на допросе, ее слова приводит пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Женщина сообщила, что купила сырую курицу, пельмени и приправу 19–20 сентября и в течение следующего дня члены семьи ели эти продукты. Утром 20 сентября мать сварила пельмени, которые она вместе с мужем и двумя детьми съели.

«В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу», — отмечает СК.

Вечером взрослые поужинали курицей с картошкой, а дети — пельменями. По словам матери, она не добавляла при приготовлении блюд «посторонних веществ», а приправу добавила к курице.

При этом при проведении проверки в шкафах на кухне в доме, где жила семья, был найден пакет с неизвестным порошком.

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Фото:Сергей Лантаухов / Global Look Press

Семья обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Четверо детей умерли, их родители выжили и пришли в сознание.

Прокуратура сообщила, что рассматривает несколько версий произошедшего: отравление продуктами питания, купленными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

Экспертиза СК показала, что смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества.

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