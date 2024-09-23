Дом семьи в Красноярском крае перед отравлением обрабатывали дихлофосом

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дом, в котором жила отравившаяся семья в Красноярском крае, обрабатывали дихлофосом, сообщили «РИА Новости» в региональном главке Следственного комитета.

В это время дети гуляли на улице.

Дихлофос — инсектицидное средство, которое применяют для уничтожения насекомых в быту и на производстве. Он оказывает раздражающее воздействие на кожу при попадании, а также на нервную систему. Высокое воздействие вещества может привести к смерти.

По информации следователей, семья, в том числе четверо детей, отравилась после того, как на ужин все члены семьи съели пельмени, купленные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик после резкого ухудшения состояния умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник — 12-летняя девочка, последняя из детей семьи.

По предварительным данным, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые члены семьи — родители детей — пришли в сознание 23 сентября. Женщина беременна, она на девятом месяце, плоду ничего не угрожает, добавили в СК.

Мать погибших детей рассказала на допросе, что не добавляла «посторонних веществ» в приготовленную еду. По словам женщины, 19–20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. На следующий день она сварила пельмени, приготовила курицу с картошкой, все члены семьи поели. Позже она сказала, что дети, умершие после отравления, сами приготовили пельмени.

В Россельхознадзоре сообщили, что магазин, в котором семья покупала пищу, работал с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура рассматривает несколько версий произошедшего: отравление продуктами питания, купленными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.