Мать погибших детей заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ
Мать четвертых детей, умерших после отравления в Красноярском крае, рассказала на допросе, что не добавляла «посторонних веществ» в приготовленную еду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По словам женщины, 19-20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. На следующий день она сварила пельмени и приготовила курицу с картошкой и все члены семьи поели.
«Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы», — отметили в СК после допроса женщины.
21 сентября семья из шестерых человек обратилась в больницу с признаками отравления. Позже четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли. Их родители пришли в сознание через два дня. Женщина находится на девятом месяце беременности.
СК завел дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что, по предварительным данным, смерть детей наступила вследствие «токсического действия неустановленного вещества». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.
Прокуратура предполагает, что произошло либо отравление продуктами питания, купленными в магазине, либо попадание в приготовленную пищу неустановленного опасного для жизни вещества.
Россельхознадзор выяснил, что в магазин, в котором женщина, вероятно, купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований.
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