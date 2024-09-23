СК: мать погибших детей заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ

Мать погибших детей заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мать четвертых детей, умерших после отравления в Красноярском крае, рассказала на допросе, что не добавляла «посторонних веществ» в приготовленную еду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По словам женщины, 19-20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. На следующий день она сварила пельмени и приготовила курицу с картошкой и все члены семьи поели.

«Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы», — отметили в СК после допроса женщины.

21 сентября семья из шестерых человек обратилась в больницу с признаками отравления. Позже четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли. Их родители пришли в сознание через два дня. Женщина находится на девятом месяце беременности.

СК завел дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что, по предварительным данным, смерть детей наступила вследствие «токсического действия неустановленного вещества». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Прокуратура предполагает, что произошло либо отравление продуктами питания, купленными в магазине, либо попадание в приготовленную пищу неустановленного опасного для жизни вещества.

Россельхознадзор выяснил, что в магазин, в котором женщина, вероятно, купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований.