 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мать погибших детей заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ

СК: мать погибших детей заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мать четвертых детей, умерших после отравления в Красноярском крае, рассказала на допросе, что не добавляла «посторонних веществ» в приготовленную еду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По словам женщины, 19-20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. На следующий день она сварила пельмени и приготовила курицу с картошкой и все члены семьи поели.

«Посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы», — отметили в СК после допроса женщины.

В магазине нашли нарушения после гибели четверых детей от отравления
Общество
Фото:Сергей Лантаухов / Global Look Press

21 сентября семья из шестерых человек обратилась в больницу с признаками отравления. Позже четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли. Их родители пришли в сознание через два дня. Женщина находится на девятом месяце беременности.

СК завел дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что, по предварительным данным, смерть детей наступила вследствие «токсического действия неустановленного вещества». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Прокуратура предполагает, что произошло либо отравление продуктами питания, купленными в магазине, либо попадание в приготовленную пищу неустановленного опасного для жизни вещества.

Россельхознадзор выяснил, что в магазин, в котором женщина, вероятно, купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Красноярский край отравление Следственный комитет
Материалы по теме
В Красноярске пришли в сознание родители погибших от отравления детей
Общество
Отравившаяся в Красноярском крае была на девятом месяце беременности
Общество
В Красноярском крае погиб четвертый отравившийся ребенок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
УК назвали условия ЦБ для выхода на иностранные рынки заградительнымиИнвестиции, 11:22
Видеозаписи не подтвердили покупку курицы в семью, где погибли детиОбщество, 11:19
Это вам не Versace: 5 стратегий продаж, которые провалятся в массмаркетеPro, 11:15
Логистический бизнес «Росатома» возглавил экс-чиновник ФАСБизнес, 11:14
В кухонных шкафах семьи с погибшими детьми нашли неизвестный порошокОбщество, 11:13
Курс биткоина вырос до нового максимума за осеньКрипто, 11:13
«Ъ» узнал о приостановке запланированных СПГ-проектов НОВАТЭКа в АрктикеБизнес, 11:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Яндекс» закрыл первый в своей истории дивидендный гэп за два дняИнвестиции, 11:03
Губернатор Кубани сообщил о возвращении в дома жителей Тихорецкого районаПолитика, 11:01
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Джи-групп на уровне A-(RU)РБК Компании, 11:00
«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в модификации WhatsAppТехнологии и медиа, 11:00
ТАСС узнал о пленении 20 украинских военнослужащих под УгледаромПолитика, 11:00
За рулем никого: на трассе М-11 запустили беспилотные грузовикиТехнологии и медиа, 10:59
Россиянин подрался в дебютном матче НХЛСпорт, 10:51