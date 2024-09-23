В Красноярском крае погиб четвертый отравившийся ребенок
В ночь на 23 сентября умер четвертый ребенок из семьи в Красноярском крае, которая отравилась после ужина с пельменями и курицей, сообщило региональное управление Следственного комитета.
«В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия», — говорится в публикации в телеграм-канале.
Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления утром 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина. Позже у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка.
Позже в пресс-службе СК сообщили РБК, что женщина беременна — на девятом месяце. Ориентировочно через две недели у нее уже был срок родов.
СК завел дело по ч.3 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По предварительной версии следствия, причиной отравления стало неустановленное вещество. Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории и родственников семьи. Кроме того, они изъяли записи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.
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