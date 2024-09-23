В организме погибшей в Красноярском крае девочки не нашли дихлофос

Фото: Андрей Любимов / РБК

Эксперты не обнаружили следов химического препарата для уничтожения насекомых в организме одной из девочек и ее отца из семьи, отравившейся в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

Исследование проводили специалисты Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. На экспертизу из дома пострадавшей семьи направили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты.

21 сентября семья обратилась в больницу с признаками отравления — они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Позднее у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый. Видеозапись не подтвердила, что семья купила курицу в местном магазине. Дом, в котором жила отравившаяся семья, ранее обрабатывали дихлофосом.

Следователи завели дело по статье о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Как сообщили в Россельхознадзоре, магазин, где семья купила продукты, работал с нарушениями ветеринарных требований.