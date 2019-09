В Минкульте назвали ошибкой публикацию «норматива» с песнями Queen и Цоя

«Подпольщики просто», — назвала Манилова сотрудников министерства, опубликовавших список. «Они же не идут к начальству советоваться. Им дали поручение, идея хорошая, сделайте из этого проект. Ну они и сделали. Ну сглупили просто», — резюмировала она.

Проект «культурного норматива школьника», направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников, появился на сайте министерства в середине сентября. Он содержал рекомендуемый список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу. В списке были песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), The Beatles (All you need is love), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Андрея Макаревича и «Машины времени». Накануне стало известно, что документ исчез с сайта.