В Минкульте назвали ошибкой публикацию «норматива» с песнями Queen и Цоя

Как объяснила замглавы ведомства Алла Манилова, список попал на сайт по ошибке сотрудников министерства, которые «просто сглупили». В «нормативе» школьникам предлагали изучать песни Элвиса Пресли, Pink Floyd, The Beatles и Цоя

Фото: Мария Колосова / ТАСС

Заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что проект «культурного норматива школьника», куда были включены, в частности, песни Элвиса Пресли, Queen, Nirvana, Виктора Цоя и других, появился на сайте министерства в результате ошибки. Об этом Манилова заявила, комментируя ситуацию вокруг этой публикации, которая затем исчезла с сайта. Комментарий замминистра РБК предоставили в пресс-службе Минкультуры.

«Никто из нас [из Министерства культуры] не предполагал, что вообще будут какие-то списки. Было общение двух министров: министр культуры пообщался с министром просвещения, что формировать у детей. Цель была — менять ценности в наших семьях», — пояснила Манилова.

Затем к обсуждению были привлечены эксперты, чтобы довести идею до проекта, рассказала замминистра. В итоге каждый из экспертов поделился своим мнением.

«Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти несколько десятков мнений экспертов. И получилась абсолютная глупость, некий результат отсева. Да еще и назвали его рекомендуемым списком», — сказала Манилова, добавив, что министр культуры «вообще-то терпеть не может никаких списков». «Он, когда узнал, что есть списки, рвал и метал: «Какие списки? Кто согласовал?» — процитировала его Манилова.