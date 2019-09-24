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В Минкульте назвали ошибкой публикацию «норматива» с песнями Queen и Цоя
Как объяснила замглавы ведомства Алла Манилова, список попал на сайт по ошибке сотрудников министерства, которые «просто сглупили». В «нормативе» школьникам предлагали изучать песни Элвиса Пресли, Pink Floyd, The Beatles и Цоя
Фото: Мария Колосова / ТАСС

Заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что проект «культурного норматива школьника», куда были включены, в частности, песни Элвиса Пресли, Queen, Nirvana, Виктора Цоя и других, появился на сайте министерства в результате ошибки. Об этом Манилова заявила, комментируя ситуацию вокруг этой публикации, которая затем исчезла с сайта. Комментарий замминистра РБК предоставили в пресс-службе Минкультуры.

«Никто из нас [из Министерства культуры] не предполагал, что вообще будут какие-то списки. Было общение двух министров: министр культуры пообщался с министром просвещения, что формировать у детей. Цель была — менять ценности в наших семьях», — пояснила Манилова.

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Затем к обсуждению были привлечены эксперты, чтобы довести идею до проекта, рассказала замминистра. В итоге каждый из экспертов поделился своим мнением.

«Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти несколько десятков мнений экспертов. И получилась абсолютная глупость, некий результат отсева. Да еще и назвали его рекомендуемым списком», — сказала Манилова, добавив, что министр культуры «вообще-то терпеть не может никаких списков». «Он, когда узнал, что есть списки, рвал и метал: «Какие списки? Кто согласовал?» — процитировала его Манилова.

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«Подпольщики просто», — назвала Манилова сотрудников министерства, опубликовавших список. «Они же не идут к начальству советоваться. Им дали поручение, идея хорошая, сделайте из этого проект. Ну они и сделали. Ну сглупили просто», — резюмировала она.

Проект «культурного норматива школьника», направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников, появился на сайте министерства в середине сентября. Он содержал рекомендуемый список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу. В списке были песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), The Beatles (All you need is love), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Андрея Макаревича и «Машины времени». Накануне стало известно, что документ исчез с сайта.

Авторы: Мария Бондаренко, Евгения Кузнецова
Теги: Минкультуры, нормативы
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