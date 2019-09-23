С сайта Минкультуры исчез «норматив школьника» с песнями Queen и Nirvana

С сайта Минкультуры исчез «норматив школьника» с песнями Queen и Nirvana

Куратор «Культурного норматива школьника», как утверждают «Открытые медиа», узнала о пропаже списка произведений с сайта от журналистов

Фото: PA Images \ TASS

С сайта Министерства культуры исчез список методических рекомендаций для проекта «Культурный норматив школьника», куда в том числе входили композиции Владимира Высоцкого, Элвиса Пресли, Queen, Nirvana, ABBA и других. На это обратили внимание «Открытые медиа».

При этом сотрудник ведомства Лейла Зотова, которая, как пишет издание, курирует проект, узнала о пропаже информации о нем с сайта от «Открытых медиа». Зотова уточнила, что опубликованный список — предварительный, его содержание по-прежнему обсуждается.

РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.

«Культурный норматив» был опубликован в середине сентября, его авторы составили рекомендуемый для учеников 9–11-х классов список произведений из различных сфер искусства, куда в том числе попали композиции Элвиса Пресли, групп The Beatles, Queen Pink Floyd, ABBA и Nirvana, а также Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и «Машины времени». В качестве цели проекта указывалось «культурное просвещение учеников». При попытке скачать документ 23 сентября выдается ошибка 404 (страница не найдена).