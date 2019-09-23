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С сайта Минкультуры исчез «норматив школьника» с песнями Queen и Nirvana
Куратор «Культурного норматива школьника», как утверждают «Открытые медиа», узнала о пропаже списка произведений с сайта от журналистов
Фото: PA Images \ TASS

С сайта Министерства культуры исчез список методических рекомендаций для проекта «Культурный норматив школьника», куда в том числе входили композиции Владимира Высоцкого, Элвиса Пресли, Queen, Nirvana, ABBA и других. На это обратили внимание «Открытые медиа».

При этом сотрудник ведомства Лейла Зотова, которая, как пишет издание, курирует проект, узнала о пропаже информации о нем с сайта от «Открытых медиа». Зотова уточнила, что опубликованный список — предварительный, его содержание по-прежнему обсуждается.

РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.

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«Культурный норматив» был опубликован в середине сентября, его авторы составили рекомендуемый для учеников 9–11-х классов список произведений из различных сфер искусства, куда в том числе попали композиции Элвиса Пресли, групп The Beatles, Queen Pink Floyd, ABBA и Nirvana, а также Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и «Машины времени». В качестве цели проекта указывалось «культурное просвещение учеников». При попытке скачать документ 23 сентября выдается ошибка 404 (страница не найдена).

Позднее замминистра культуры Ольга Ярилова говорила, что опубликованный список — «один из рейтингов, одно из мнений экспертов, представленных для широкого обсуждения», который носит рекомендательный характер. Она пояснила, что в 2019 году проект «Культурный норматив школьника» пройдет в 11 регионах страны: ученики могут посещать предложенные экспертами мероприятия или знакомиться с культурными произведениями через интернет, а в конце года сдать тест.

Самые активные участники проекта получат «ряд поощрений», включая бесплатный поход на губернаторскую елку или абонементы на бесплатное посещение театров, а в дальнейшем, возможно, им будут давать преференции при поступлении в творческие вузы, уточнила Ярилова. Санкций за отказ от посещения мероприятий, по ее словам, не предусмотрено.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минкультуры, нормативы, музыка
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