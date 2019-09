Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника»

Минкультуры в рамках собственного проекта предлагает ученикам ознакомиться с песнями Queen, Pink Floyd, Nirvana, Макаревича и Цоя. Произведения вошли в «Культурный норматив школьника»

Фредди Меркьюри (Фото: Imago / TASS)

Минкультуры опубликовало проект методических рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника» (*doc), направленного на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников.

Авторы проекта составили рекомендуемый список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу.

В список рекомендаций для 9–11 классов помимо зарубежной и отечественной классики попали песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп The Beatles (All you need is love), Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), а также Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), Андрея Макаревича и «Машины времени» («Солнечный остров», «Марионетки»).

Целью инициативы заявлено «культурное просвещение учеников». Участие в мероприятиях проекта должно быть добровольным и бесплатным. Испытания на сдачу «культурного норматива» предлагается проводить в конце учебного года, но не позже 30 апреля. За успешное прохождение школьников будут награждать бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия проекта.