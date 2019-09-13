Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 12:49
В Golman Sachs спрогнозировали падение акций Apple на четверть Бизнес, 22:31 «Вечерний Ургант» анонсировал рассказ Собчак и Богомолова об их свадьбе Общество, 22:27 «Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 22:19 Эрдоган анонсировал саммит по сирийскому Идлибу в начале октября Политика, 22:11 Против Олимпийского комитета США начали расследование о домогательствах Спорт, 22:03 ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни Общество, 21:38 «Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт Бизнес, 21:33 ДНР обещала не отказываться от минских соглашений ради вхождения в Россию Политика, 21:30 Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника» Общество, 21:10 Гендиректор «Спартака» исключил возвращение Дзюбы в команду Спорт, 20:59 Число сбежавших из дома детей в Подмосковье выросло вдвое Общество, 20:56 Из-за пожара на подстанции в Петербурге 62 жилых дома остались без света Общество, 20:45 Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе Политика, 20:42 ФБР назвало родным жертв теракта 11 сентября имя одного подозреваемого Общество, 20:38
Общество ,  
0 
Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника»
Минкультуры в рамках собственного проекта предлагает ученикам ознакомиться с песнями Queen, Pink Floyd, Nirvana, Макаревича и Цоя. Произведения вошли в «Культурный норматив школьника»
Фредди Меркьюри (Фото: Imago / TASS)

Минкультуры опубликовало проект методических рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника» (*doc), направленного на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников.

Авторы проекта составили рекомендуемый список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу.

В список рекомендаций для 9–11 классов помимо зарубежной и отечественной классики попали песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп The Beatles (All you need is love), Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), а также Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), Андрея Макаревича и «Машины времени» («Солнечный остров», «Марионетки»).

Общество
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Целью инициативы заявлено «культурное просвещение учеников». Участие в мероприятиях проекта должно быть добровольным и бесплатным. Испытания на сдачу «культурного норматива» предлагается проводить в конце учебного года, но не позже 30 апреля. За успешное прохождение школьников будут награждать бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия проекта.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минкультуры, музыка
Материалы по теме
Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней XX века
Общество
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter