Песков ответил на вопрос студентов ВШЭ о деле Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами НИУ ВШЭ прокомментировал ситуацию с Егором Жуковым, который был фигурантом «московского дела», а позднее был обвинен в призывах к экстремизму в интернете.

«Давайте так: он ни в чем не виновен, его никто не осуждал», — сказал Песков. Как отметил представитель Кремля, одна экспертиза утверждает, что «он экстремист и террорист», а альтернативная — что «никоим образом нельзя ассоциировать это с проявлением экстремизма и терроризма».

«Есть утверждения специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больше экстремизма и в отношении них не применяются никакие репрессии, никакие санкции», — отметил Песков. Он указал, что это действительно спорная ситуация. Песков добавил, что желает, чтобы вся история Жукова закончилась с минимальным ущербом.

«Там был какой-то парень, который бросил стаканчик, но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», — добавил Песков. Он также отметил, что нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции или Росгвардии, это закон.

Позднее Песков в ходе общения с журналистами сказал, что не хочет вдаваться в детали этого разговора, поскольку он носил непубличный характер. При этом он отметил, что полицейские стреляли в людей, когда речь шла даже не о брошенном предмете, а о неловком движении рук.