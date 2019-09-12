Фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова внесли в список экстремистов

В начале сентября СК прекратил уголовное преследование студента ВШЭ по статье о массовых беспорядках и предъявил обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете за размещенный на YouTube ролик

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков внесен в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

Молодого человека задержали 2 августа за участие в несогласованном властями Москвы митинге, прошедшем 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Пресненский суд постановил взять Жукова под стражу.

3 сентября Басманный суд изменил меру пресечения для Жукова на домашний арест. В этот же день Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете (ст. 280 УК).

По данным следствия, установлена «непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля, однако в ходе расследования был «установлен другой эпизод преступной деятельности Жукова».